仁愛警分局平靜派出所副所長林勇人，於部落訪查期間，發現87歲的魏女士獨居患有白內障且行動不便，雖育有子女，但均長期在外工作鮮少返家，魏阿嬤因身體不適無法自給自足，特別是近日寒流來襲令人擔心，因此林勇人利用勤餘時間關心阿嬤的生活起居。

林勇人也將此事告知仁愛警分局長莊順智，分局長得知部落居民因交通關係，物資獲取不易，又碰上47年來最冷跨年寒流，遂率相關幹部結合台南市善心人士潘敏捷日前致贈的愛心物資，在歲末寒流來臨之前，提前攜帶愛心物資前往關懷慰問，除了提供乾糧食品，亦提供暖被及羽絨外套，以抵禦寒冷。

魏阿嬤收到員警的愛心物資及熱心協助十分感激，看似微薄的幫忙卻使得他們的生活負擔減輕，對於員警的熱忱善心助民服務態度，深表感謝及讚揚。

莊順智表示，獨居老人、弱勢族群警方均非常關心，發揮「人溺己溺、人飢己飢」的精神，關心弱勢家庭，深入社區，如發現有生活困頓的族群，皆即時提供關懷慰問及轉介服務，以避免憾事發生。

(中時 )