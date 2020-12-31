萊豬即將在明天正式開放進口，行政院今日下午宣布萊克多巴胺含量「全國統一標準」，並指地方的自治條例與中央法規牴觸無效。國民黨發聲明強烈譴責，質疑蔡英文政府鐵了心要餵台灣民眾吃萊豬，蠻橫宣布開放之外，竟連縣市政府的加強管制作為都不准，「吃人夠夠」，民意必將強烈反彈，黨中央將協調執政縣市政府，準備聲請大法官解釋。

國民黨提醒蔡政府，依據地方制度法規定，在大法官做成解釋之前，中央不得停止、變更、撤銷、廢止地方政府的決定與執行，希望民進黨不要一錯再錯，在釋憲完成前不應濫權廢止縣市相關自治條例規定，阻擋地方政府守住國人健康的最後防線！

國民黨指出，蔡總統蠻橫宣布進口萊豬，民進黨府院黨隨即全體動員一昧護航，但卻始終說不清到底換來什麼國家利益？地方政府以自治法規要求「瘦肉精零檢出」，政院先發公文要求各縣市政府修正，如今還在開放前一天指地方自治條例與中央法規牴觸，不准各縣市政府守護人民健康，無理鴨霸之極，人民的忍耐已到極限！

國民黨質疑，「中央放水、地方把關」有什麼不對？依據大法官會議釋字第738號解釋意旨，地方政府本可因地制宜，擬定比中央政府更嚴的措施，為人民把關，各縣市基於公益，制訂相關自治條例明訂萊劑零檢出，無論情理法都有堅實的基礎，政院對地方政府出言恫嚇，反而凸顯民進黨執意逼人民吞萊豬，相信民意一定會強力反撲！

國民黨表示，先前立院審查開放萊豬行政命令，三位綠營立委跑票，代表的不就是民進黨自家人都對開放萊豬表達不滿？蔡政府一意孤行，拒讓地方守護食安，自外於廣大反萊豬民意；國民黨堅持守護食安立場，未來將結合各縣市議會、黨部的力量，於全台推動「護食安」公投第二階段連署，呼籲民眾踴躍參與，以行動表達人民作主、拒絕萊豬的強大民意。

(中時 )