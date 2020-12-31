新北市土城區青雲路462號前路段位在都市計畫土地內，路面平整寬大，但該路段以後路面寬度瞬間從15米縮窄為5米，由於該路段有許多工廠，每到上班時段載貨的大型車和附近居民都會行經這條路，會車不易，甚至常有民眾會車時車輛輪胎卡在邊坡泥濘中，進退不得。

「民眾每次經過這條路都人心惶惶，一沒抓好距離，車子就陷入邊坡！」土城區清化里長袁慧如表示，青雲路462至467號這段路因為在非都市計畫土地內，年久未修復，加上這幾個月大雨不斷，邊坡不斷剝落、毀損，原本8米寬的路面變剩下5米，在地民眾每次開車行經這段路都要小心翼翼，擔心距離沒抓好，輪胎就會卡在邊坡旁的泥濘中。

「貨車與小型車會車困難，上班時段必堵塞。」袁慧如表示，青雲路後段有許多工廠，每天早上都有許多貨車出貨，當地民眾上班時與大型車會車不易，加上路段沒有設置避車彎，車輛經常就卡在其中一段路，造成堵塞。

交通局交通管制工程科表示，近期已到該路段會勘，目前區公所已補強邊坡破損部分，由於青雲路462號後多是私人土地，若須進行拓寬作業，首先須取得土地同意書，目前已請區公所等單位調閱地主資料、地號，與地主協議，之後交通局會再評估路段車流量、經費等項目，決定要設置避車彎或拓寬，但就目前觀察該路段車流量還不至於需要拓寬，設置避車彎效益可能較大。

(中時 )