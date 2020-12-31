萊豬元旦即將進口，大安區農會31日提出三大保證、七道把關維護消費者健康。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

元旦就要開放萊豬進口，，台中市大安區農會31日提出三大保證、七道把關維護消費者健康。農業局長蔡精強表示，要吃健康又安全不難，堅持台灣豬就對了，台灣人一定要堅持國產豬。

今天的說明會包括農業局長蔡精強、市議員李榮鴻、農業局畜牧科長廖世偉、大安區長許宏綺、毛豬產銷班班長黃坤松、養豬青農會長邱國裕、陳彥融等均出席，會後並品嘗國產豬肉便當、藥膳排骨湯等。

萊豬元旦即將進口，大安區農會31日提出三大保證、七道把關維護消費者健康。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

大安農會總幹事蔡建宗表示，國人相當重視食安問題，因此可追溯來源的產銷履歷食材，將逐漸被餐飲業者或消費者重視，也因應政府推廣產銷履歷政策，大安區農會盼能成為溯源食材領頭羊，帶領更多農會界加入溯源的行列。

大安農會選用百分之百產銷履歷豬隻，舉凡香腸、貢丸、肉鬆、滷豬腳、水餃等多種產品，都由大安區肉品市場分切廠及加工廠把關生產。

蔡建宗指出，大安區肉品市場提出三大保證：保證國產豬肉、保證產銷履歷及保證無瘦肉精；七道把關：飼養戶提供豬隻健康證明單、市場拍賣抽檢豬毛、血液、防檢局獸醫師屠體檢查、ISO22000驗證、HACCP驗證、產銷履歷驗證、實驗室自主檢查以及產品送驗中央畜產會，讓消費者能夠安心的品嚐健康的美味。

大安農會不僅推出生鮮肉品，包括火鍋肉片系列、烤肉片系列等，也推出加工產品：安農香腸系列、飛天豬鹹豬肉系列、飛天豬滷味系列等等數十種商品提供消費者不同選擇。

蔡建宗說，民眾若要挑選新鮮安全國產豬肉，可至傳統市場買有蓋屠檢合格的溫體豬肉，或至生鮮超市購買包裝上有產銷履歷驗證或CAS驗證的豬肉，即可享用最新鮮最美味的國產豬肉。

大安農會指出，農會從產地、拍賣、電宰、分切到加工，新鮮美味的飛天豬產品始能問世，而大安區肉品市場也是全台灣第一間肉品市場可一元化生產的肉品物流中心。

豬電宰後立即送到分切廠0-2℃的預冷室，要預冷到屠體中心溫度到5℃以內才能開始分切，現場分切環境是15℃，處理好的豬肉就立即送至-45℃急速冷凍庫冰存在至-20℃冷凍庫保存，再經由冷凍物流，將最新鮮的豬肉品質送到客人手中。

(中時 )