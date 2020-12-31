2013年前立委蕭景田將其在社頭鄉400坪的祖厝，包含建物及庭園夷為平地，當時地方盛傳是因為風水。(吳建輝攝)

今天6點龍天宮玄天上帝已經完成入火安座儀式。(吳建輝攝)

廟宇後方還有五星級廁所，以及辦公廳舍，外型與一般印象的傳統宮廟截然不同。(吳建輝攝)

龍天宮內部採挑高，帶有玻璃帷幕設計，簡約又不失質感。(吳建輝攝)

蕭景田說，朝興龍天宮是全村人的信仰，也是學習與聚會的場所，希望新的龍天宮，能再次凝聚所有村民，讓這個空間更有意義。 (吳建輝攝)

2013年前立委蕭景田將其在社頭鄉400坪的祖厝，包含建物及庭園夷為平地，當時地方盛傳是因為風水，但蕭景田駁斥，表示因不忍地方信仰中心「龍天宮」玄天上帝，只能住在戲台上的鐵皮屋，因此捐出百坪土地，找來建築師設計，斥資近3000萬打造媲美飯店的廟宇，經過7年龍天宮終於落成，31日舉行入火安座儀式。

日治時期施行部落教化，在朝興村興建集會所，當時村民把從松柏嶺受天宮迎請而來的玄天上帝，安座在此，並取名為龍天宮，直到2000年高鐵貫穿，宮廟被迫拆遷，以舊址戲台作為臨時宮殿，當時出身社頭時任彰化縣議會副議長的蕭景田，毅然決然決定拆除祖厝，來興建廟宇。

蕭景田說，因為自己從社頭，早年受到玄天上帝的照顧，回到龍天宮拜拜看到帝爺公被放在戲台上，讓他很心痛，因此早就想幫帝爺公找新家；朝興龍天宮是全村人的信仰，也是學習與聚會的場所，希望新的龍天宮，能再次凝聚所有村民，讓這個空間更有意義。

朝興村長蕭家鏞說，蕭景田這幾年一直為新廟奔走，後來決定捐出自己的土地，也為地方鄉親津津樂道，新廟宇採新穎的建築手法，有別於傳統宮廟，經過7年終於讓玄天上帝有一個落腳處，包含正殿、廣場、還有五星級廁所，以及辦公廳舍，相信未來必定能成為新的景點。

(中時 )