花蓮吉安鄉慈雲山示範公墓與火化場承載5個北區鄉鎮火化殯葬服務，雖然資源與人力有限，卻能完成殯館所繁瑣且執行不易的業務，於是榮獲「109年度花蓮縣殯葬設施評鑑」優等示範公墓、優等火化場等雙獎，吉安鄉長游淑貞日前前往慈雲山慰勉殯葬管理所12位工作人員，期盼持續助往者走完最後一哩路。

國內知名學者專家譚維信、黃毓茹、花蓮縣府相關處室等評鑑委員，日前前往吉安鄉公所進行「109年度花蓮縣殯葬設施評鑑」，肯定公所於殯葬管理所裡的組織管理、建物與設施維護、消費者權益保障，及創新措施等業務。

殯葬園區本月初施作道路改善工程，目前已完工正進行竣工作業，此外，施作嶄新牌樓盼能讓往者「最後一哩路」走得更有尊榮。（羅亦晽攝）

評鑑委員至慈雲山殯葬園區實地考評，肯定整體環境莊嚴寧靜，環保植葬錦盒、植葬區設施與綠美化的植葬成效及創設服務良好。（羅亦晽攝）

吉安鄉公所日前爭取更新工程經費1億餘元，針對慈雲山園區火化場常發生故障須整修設備進行更新，並施作防治空汙設備，預計於111年完工。（羅亦晽攝）

評鑑委員至慈雲山殯葬園區實地考評，因整體環境莊嚴寧靜，環保植葬錦盒、植葬區設施與綠美化的植葬成效及創設服務良好，提供信用卡刷卡與台灣pay等服務，並設計關懷卡關心喪家，讚許吉安鄉公所對殯葬禮儀與人文關懷的重視。

慈雲山園區火化場1年火化人數近2400位，爐具多已使用12年以上，吉安鄉公所日前爭取更新工程經費1億餘元，針對常發生故障須整修設備進行更新，並施作防治空汙設備，預計於111年完工。游淑貞深感謝中央、花蓮縣府經費挹注，支持慈雲山各項業務更新、改善目前殯葬園區零塔位與設備老舊困境。

殯葬園區本月初施作道路改善工程，目前已完工正進行竣工作業，游淑貞說，道路路面與邊坡安全已有改善，嶄新的牌樓盼能讓往者「最後一哩路」走得更有尊榮；接下來將逐步實施火化爐具更新、空汙設備改善、壁葬牆設計水土保持計畫、周邊建物修繕等工作，提升優質殯葬服務。

(中時 )