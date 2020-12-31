2020倒數最後一天，美國在台協會（AIT）分享台美關係深化的影片，並感謝那些讓台美關係變得更茁壯的朋友，不過，時事評論員李正皓卻發現，影片內容顯示國民黨對美關係真的回不去了，但李正皓觀察到，這影片中竟沒有行政院長蘇貞昌，令人值得玩味。

AIT今在臉書分享一段影片，內容為美國在台協會處長酈英傑感謝，「那些讓我的生活變得更美好、讓美台關係變得更茁壯的許多朋友」。酈英傑表示，「這一年來，我們一起合作，一起歡慶，一起哀悼，也一起取得許多成就」。酈英傑更期待，在2021年能看到美台關係繼續成長茁壯，「祝大家新年快樂。」

對此，李正皓也隨即在臉書發文表示，美國人是很講究的，新年祝賀影片從順序從總統、副總統、外交部長、駐美代表、直轄市市長、國會議員一路下來。但是六都市長少了台中市長盧秀燕，且江啟臣以國民黨黨主席的身分竟被放在立院菜鳥高嘉瑜後面，這代表「國民黨對美關係真的回不去了」。

李正皓直言，不用在那邊鬼扯反美豬不等於反美，如果國民黨不懸崖勒馬，2024年總統大選美國一定會出手，勿忘王立強跟向心。李正皓更發現，蘇貞昌竟然也沒在影片內，這點很值得玩味。

(中時新聞網)