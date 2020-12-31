暖心抵禦寒流！陳時中與黃珊珊夜訪北車、艋舺送溫暖。（北市府社會局提供／吳康瑋台北傳真）

寒流侵襲全臺氣溫驟降，中央氣象局發布低溫特報，衛生福利部部長陳時中、北市副市長黃珊珊及台北市政府社會局局長周榆修，於30日夜間前往台北車站及艋舺公園關懷訪視街友，發送禦寒物資、口罩及防疫小酒精，幫助街友度過嚴寒夜間低溫外，也落實防疫政策。

黃珊珊表示，台北市政府30日啟動「酷寒應變專案」北市除了夜間開設街友低溫避寒所外更設立24小時弱勢關懷通報專線，幫助市民抵禦嚴寒。

暖心抵禦寒流！陳時中與黃珊珊夜訪北車、艋舺送溫暖。（北市府社會局提供／吳康瑋台北傳真）

另外，黃珊珊更向中央衛福部介紹北市府於北車、艋舺街友「設立街友置物專區」幫助街友行李管理及「城市導引員」培訓計畫，陳時中對於臺北市政府所推動友善共融城市的相關政策給予肯定。

社會局長周榆修表示， 30日晚間衛福部長陳時中與北市府夜訪北車及艋舺，並致贈暖暖包、口罩及消毒酒精，也因低溫來襲，街友棲宿街頭所需的禦寒及防疫物資取得有限，北市府主動關懷服務刻不容緩，社會局每周皆會安排社工夜訪，主動關懷街友身體健康情形及發放街友關懷口罩，並於30日至110年1月1連續3日，啟動「酷寒應變專案」夜間開設街友低溫避寒所及低溫關懷訪視。

近期為因應全臺氣溫驟降，周榆修強調，為了整備街友禦寒物資，提供衛生福利部轉贈中華緣馨醫療援助會所捐助贈之禦寒外套及禦寒物資，提供給有需要的街友，並加強勸導街友接受收容，也因應此次極凍冷氣團，社會局已再次啟動12區社福中心，針對轄區內街友外展開關懷，他呼籲，若有善心團體捐贈物資，也可透過社福中心整合物資統整需求，將物資給予真正需要協助的民眾。

最後，黃珊珊呼籲，時序已進入寒冬，冷氣團來臨，民眾需加強保暖，請長輩或體弱者多加注意身體狀況，寒流低溫期間，若有禦寒物資需求者，可就近向各區社會福利服務中心領取，另再次呼籲街頭朋友們於低溫期間接受收容，如有需要，可撥打1999求助，並提醒有飲酒習慣者，千萬不要喝酒取暖，以免失溫，注意自己的生命安全。

(中時 )