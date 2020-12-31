因涉嫌對南韓前總統朴槿惠進行賄賂，以求取得三星經營權，南韓首爾法院在周三對三星集團少東李在鎔進行最後一次審訊，李在鎔在法庭上表示悔意，將打造一個新三星。

南韓檢方最後對三星副會長求處9年刑期，較先前提出的12年為低。南韓高等法院預計最快1月18日進行宣判。如果李在鎔必須再次入監服刑，將對三星集團管理高層造成另一次重擊。

李在鎔在一審和二審時，均被檢方要求12年刑期。一審遭判決5年刑期，二審判決緩刑4年，最後最高法院發出更二審，進行最後審判。

最高法院該審判委員會在今年1月成立，由最高法官擔任，旨在監督企業或社會高層不當行為。

李在鎔30日親自法庭上表示，三星將變得與眾不同，他會是第一個改變，個人不會為追求個人利益而做任何事。將提高公司價值，專注於社會貢獻。

檢方認為，三星在社會具有壓倒性力量，並在賄絡案積極犯下罪行。考量到其他罪行的不成立，因此縮減求刑。

根據南韓法律，三年以下刑期可以要求緩刑，特別是對社會重要人士，但是如果刑期較長，受刑人將不得獲得總統特赦。

(時報資訊)