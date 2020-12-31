由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版即將迎來一週年，為與玩家慶祝共同達成的里程碑，官方團隊於今(31)日宣布，週年慶期間將陸續推出「週年紀念一番賞」、「週年時光回憶」、「週年派對」、「紅包雨」等繁中版專屬紀念活動，特惠極稀多項內容及超豐富的虛寶周邊獎勵回饋不間斷！官方團隊由衷感謝各位英雄們的一路相挺！同時預告將於 1 月 7 日正式解鎖週年限定新角色－改造「傑諾斯」，除了限時登錄、限時招募回饋外，更舉辦全新角色試煉戰鬥關卡，凡使用改造「傑諾斯」挑戰成功，即可獲得豐厚獎勵！驚喜活動不僅如此，為擴大歡慶上市一週年，週年系列活動將大方祭出S級上位徽章、限時招募券、升星卡、埼玉新形象等高級虛寶獎勵。團隊精心準備各項特殊活動，就是為了邀請英雄們共同攜手慶祝這個難得時刻，細細回味英雄之路！誠摯邀請大家一同歡慶《一拳超人：最強之男》一歲生日！

《一拳超人：最強之男》繁中版紀念活動 週年慶期間限定企劃重磅登場！

【活動1】「週年紀念一番賞」

活動時間：2021.01.01 06:00 - 2021.01.15 05:00

活動內容：凡於週年慶期間登入遊戲前往活動網頁，每日可獲得2次扭蛋抽獎機會，完成對應任務後可獲得額外抽獎資格，只要參加就有機會獲得週年限定「週邊紀念禮盒」、「精美角色晶磚」、「3650鑽石」等優渥驚喜好禮，欲知詳情還請密切留意遊戲FB粉絲專頁與遊戲內公告。

【活動2】週年慶典登入豪禮

活動時間：2021.01.01 05:00 - 2021.01.31 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可領取週年專屬登入獎勵，連續登入7天可獲得週年慶專屬形象徽章，連續登入30天可獲得週年慶專屬埼玉新時裝。

《一拳超人：最強之男》繁中版 活動期間連續登入即可獲得週年慶專屬埼玉新形象！

【活動3】週年精選卡池「招募4選1」

活動時間：2021.01.07 05:00 - 2021.01.14 05:00

活動內容：凡於活動期間至「限時招募」卡池抽卡，即有機會抽中限時招募專屬SSR「波羅斯」、SSR「金屬騎士」、SSR「金屬球棒」、SSR「銀牙」。

《一拳超人：最強之男》繁中版 期間限定週年特選「限時招募4選1」卡池即將開啟！

正義感十足的超級改造人改造「傑諾斯」燃燒席捲《一拳超人：最強之男》！強力戰鬥技能神秘揭曉！

傑諾斯，英雄名為「魔鬼生化人」，是一位通過不斷改造形態而變強的機器人。在初期與蚊少女戰鬥時，因為見識到埼玉真正的實力而對他佩服得五體投地，打倒對手後拜埼玉為師。

SSR【改造】傑諾斯

聲優：石川界人

系列：科技

陣營：英雄

定位：超負荷傷害，不滅自爆

技能：

普攻：火箭重踏。對單體目標2連擊造成180%攻擊力（附加）點傷害。

絕技：螺旋燒毀炮。對全體目標造成傑諾斯24%生命上限（附加）點傷害，並有70%機率使主目標及週圍「灼燒」2回合（70%攻擊力的持續傷害）。釋放後傑諾斯耗損自身60%生命值上限持續至本回合結束。

絕技：超．螺旋燒毀炮。對全體目標造成傑諾斯32%生命上限（附加）點傷害，並有70%機率使主目標及週圍「灼燒」2回合（70%攻擊力的持續傷害）。釋放後傑諾斯耗損自身60%生命值上限持續至本回合結束。

被動：渦輪改造。自身受到致命傷害後觸發「再生」（隊友在場時，下次自己行動前可恢復10%的生命值繼續戰鬥，最多觸發1次），當戰敗時，對全體敵方釋放200%攻擊力的額外傷害。永久增加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》繁中版 不屈不撓的超級改造人改造「傑諾斯」精彩設定搶先釋出！

《一拳超人：最強之男》週年限定新角-改造「傑諾斯」招募活動情報公開！

【活動4】SSR「【改造】傑諾斯」限時招募

活動時間：2021.01.01 05:00 - 2021.01.07 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR「【改造】傑諾斯」。

【活動5】SSR「【改造】傑諾斯」角色試煉

活動時間：2021.01.01 05:00 - 2021.01.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用SSR「【改造】傑諾斯」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

【活動6】SSR「【改造】傑諾斯」限時招募回饋

活動時間：2021.01.01 05:00 - 2021.01.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

【活動7】「【改造】傑諾斯 西裝馬甲」時裝限時團購

活動時間：2021.01.04 05:00 - 2021.01.18 05:00

活動內容：玩家可於活動期間內使用時裝券購買團購【改造】傑諾斯最新時裝-西裝馬甲(每期團購僅可購買1次)，參與時裝團購的玩家在購買時裝後可獲得稀有獎勵1份，越早購買獎勵越豐厚。團購價格將隨活動時間逐漸降低，最低折扣4折。團購活動結束後，系統將統一計算達標門檻，根據最低折扣價格回饋相對應的鑽石獎勵。

《一拳超人：最強之男》繁中版 週年慶全新角色「【改造】傑諾斯 西裝馬甲」時裝 1 月 4 日搶先上架！

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

(科技)