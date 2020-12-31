蔡英文總統任內，她的表姊林美珠、表姊夫吳明鴻先後出任勞動部長、最高行政法院院長，引發爭議。對此前高雄市新聞局長王淺秋今天指出，相較馬英九當總統時，「一人就業，全家失業」，並邀請失業的當事人馬英九的大姊馬以南來現身說法，分享自己辭職後從事種種公益活動的經驗。

2008年大選，在民進黨籍的陳水扁總統與其多名家人都身陷貪腐醜聞下，民進黨慘敗，由國民黨的馬英九勝出，馬英九就職總統前，為了化解外界疑慮，確保利益迴避，馬英九的妻子周美青向兆豐銀行申請退休，馬英九的大姊馬以南與馬英九的大舅子周偉奇也分別辭去中國化學製藥公司副總經理，以及聯華聯合液化石油氣公司董事長職務。

王淺秋今天在她主持的中廣新聞網節目「千秋萬事」上邀請馬以南對談，王淺秋表示，馬英九當總統後，為避免外界以放大鏡檢視，馬英九的妻子周美青與大姊馬以南等人全都失業了。馬以南補充，馬英九當了總統幾年，她本人就失業幾年，甚至連馬英九的大舅子也因而失業，但成全了馬英九為民服務的心願，全家都很高興。

王淺秋表示，每個人從政風格不同，儘管一開始從政乾淨與否不一定會被選民注意到，但隨著時間過去，最終蓋棺論定時，終將發現哪些人是拿著人民的納稅錢圖利自我，哪些人是真的想服務大眾。

但馬以南也笑稱，因為馬英九讓她失業，所以她才能有時間從事各種公益活動，包括協助天主教失智老人基金會當義工幫忙募款，乃至於當醫院的人體試驗審查委員會委員，替受試者把關，乃至於最近因應寒流，全家五姊弟一人捐一百個便當給街友。還有多年來持續幫多間南投、屏東、雲林的小學舉辦城鄉交流活動，來台北參觀。

馬以南表示自己沒有成立基金會，也沒有祕書或其他人手，但仍持續靠著募款辦活動接待學子北上，今年邁入第13年，儘管越來越難募款，依然持續。希望藉由這些活動幫學子打開視野，有的學子來台北之前，甚至沒見過麥當勞、紅綠燈，甚至有孩子刻意留下一些薯條，表示自己的奶奶沒吃過，想帶回去給奶奶吃。

馬以南還說，這些孩子來台北參訪總統府時，馬英九若有空也會親自接待。王淺秋補充，很多偏鄉學子都是隔代教養，他們的父母都去外地工作，增加學子的視野有機會打破原本的階級天花板。

(中時 )