台股今封關見紅。在護國神山暨權王台積電開高走高，與裕隆、陽明、長榮、聯發科、台達電、鴻海、台塑化、國泰金、元大金及台玻等集團股積極作帳下，使盤勢同樣開高震盪走高，盤中與收盤的加權指數分別以14,760點、14,732點，雙創歷史新頁。

另外，周四同步收周線、月線與年線；周線係拉出401點長紅榮面，月線則大漲1,010點，年線更飆出2,735點大紅榮景，表現相當出色。權王方面，台積電也以530元封關價，寫下歷史新天板。展望明年，受惠神山成長潛力仍備被法人看俏，且景氣復甦仍審慎樂觀，使大波段的指數高點，或仍暫勿預設立場。

短線表現相對弱勢的重量級權值股，包括富邦、兆豐金、中信金、中鋼、中華電、國巨、南亞科、長榮航、華航、日月光投控、聯電、廣達、仁寶、友達、群創、股王大立光、台塑、南亞、台泥、遠東新、統一、和碩與台灣大等。

不過，這些集團股也多僅小挫，顯示逢低接手者大有人在，對盤勢而言，集團股在2021年穩步輪動仍可期。周四集中交易市場加權價指數收14.732.53點，上漲44.83點，漲幅0.31%，成交2,573.62億元。

櫃買市場方面，受制生技、化學、鋼鐵與航運等類回軟，而電子族群逢高遭獲利回吐賣壓打擊，使類股指數僅微漲0.1%，係指數上檔明顯承壓主因，也使營建、觀光、紡纖及電機等族群力挺多方無功而返，盤勢開高震盪走低，終場指數收跌0.08%，報184.1點，成交640.37億元。

亞股方面，包括大陸深滬兩市、南韓及香港等市場，目前多暫報臉色紅潤，但日本、新加坡等股市則暫報拉回，雖係漲跌互見，但就2020年的波段漲勢來看，亞股新興市場仍多是大豐收榮面。

業內人士指出，台股近期的市場消息，包括傳產、電子等，幾乎是每日傳來產品報價看漲、缺料、供不應求的佳音，為盤勢勇猛向前，毫無後顧之憂主因。

就2021上半年來看，包括貨櫃航運、散裝航運、工業用紙、各類鋼品、石化中間原料、晶圓代工、被動元件、矽晶圓、觸控IC、MOSFET、PCB載板與整流二極體等，基本面中多格局仍樂觀，因此，相關概念股輪動走堅仍可期。

此外，5G、電動車（含車用電子）、AI物聯網、機器人、蘋果等相關供應鏈也不宜看淡，顯示個股依題材領先盤勢發展值持續追蹤。

(工商 )