從外牆、門口、後殿、甚至木門、拱門、香爐都無一倖免。（本報資料照）

洪男供稱，因為過去任職某鮮乳公司時，不滿老闆欺壓員工，為了發洩心中不滿，才會憤而噴漆，絲毫沒有悔改之意。(本報資料照)

國定古蹟鹿港龍山寺，11月1日晚上遭塗鴉怪客破壞，拿著黃色、黑色噴漆，對著龍山寺外牆、廂房、門口、後殿等多處，噴上「羅宜凡」三個字，龍山寺管委會報警提起毀損告訴，警方循線逮捕34歲洪男，他供稱因不滿老闆欺壓，憤而噴漆，彰化地檢署檢察官近日調查偵結，依文資法、毀損等罪嫌，將男子起诉。

今年11月1日晚間七點左右，34歲洪姓男子，朝著國定古蹟鹿港龍山四周圍噴漆，從外牆、門口、後殿、甚至木門、拱門、香爐都無一倖免，共計29處，讓龍山寺管委會相當痛心，表示國定古蹟也敢破壞，還一副天不怕、地不怕，相當惡劣，還好及時發現，不然破壞到彩繪或更難修復的地方，可就頭痛了。

民眾發現後報警，警方當晚7點30分在現場逮捕洪男，當時洪男手上還拿著噴漆，還表示不管神、什麼的都不怕，檢察官問訊時，洪男供稱，因為過去任職某鮮乳公司時，不滿老闆欺壓員工，為了發洩心中不滿，才會憤而噴漆，絲毫沒有悔改之意。

檢察官認為，被告罪證確鑿，有警方扣押物品，現場照片，監視器畫面等佐證，係犯文化資產保存法毀損古蹟，及刑法毀損他人物品等２罪，被告一毀損行為，同時觸犯上開2罪，請求法官從一重之毀損古蹟罪處斷，將可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科罰金50萬元以上、2千萬元以下罰金。

彰化縣文化局表示，刑法毀損罪部分，因毀損者已寫信向鹿港龍山寺道歉，另外還添1萬2000完的油香錢，龍山寺抱持佛祖慈悲心，決定不提告；目前損害部分已由文化部文化資產保存研究中心回復原貌，而相關費用文資局可向行為人請求代履行費用，但目前尚未討論。

(中時 )