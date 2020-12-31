47歲「補教天后」陳子璇前陣子與前夫高國華宣布離婚，近來時常分享自己的心情和日常，不但大聊和高國華的感情事，更透露身邊有鮮肉在追求，日前又發文提到過去曾多次被騷擾，讓她忍不住崩潰，「我從小到大太常遇到變態了，不知為什麼…？哭哭。」

陳子璇日前在臉書表示，她人生中第一次遇到色狼是在小學一年紀，當時和家人去看電影，卻被怪人掐屁股，但她什麼話都不敢講，後來上了國中後，她更常遇到變態，搭公車還會碰到有人在她的背後蹭，「換了位置還是繼續蹭，但我也只管害怕」，甚至還有撞見溜鳥俠的經驗。

多次碰到變態的經驗，讓她無奈質問，「真是懷疑這個世界到底怎麼了？」陳子璇又接著說，之前搭公車不小心睡著，還有人用私密處去碰觸她的肩膀，連指示在車站附近等人，都可以被陌生人從背後撞，她當下只覺得對方很莽撞沒有多想，直到上課時學生提醒她：「老師...你屁股上有白白的不知道什麼。」

陳子璇身材姣好。（圖／翻攝自陳子璇臉書）

陳子璇又加碼爆料，她以前曾接過學生電話，但接起來對方都沒有說話，她只好說：「沒有問題的話我電話要掛了哦」，對方這才急忙出聲說自己「快好了」，讓她當場傻眼，「這些都不是小說情節，而是真實發生在我的現實生活中」，最後也無奈表示，「應該要佩服我內心有多麼強大，才能面對這些莫名其妙的暗黑事件。」

(中時新聞網)