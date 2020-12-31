行政院今天宣布萊劑豬肉「全國統一標準」，民進黨立委陳亭妃、莊瑞雄也酸赴美國探視女兒的國民黨副祕書長李彥秀「在台灣反萊豬，到美國吃美豬？」李彥秀今天在臉書PO出戴口罩及手套上美國超市買豬肉，上頭清楚標示是否含萊劑的照片，打臉行政院及綠委說「在美國標示萊豬沒有歧視問題」、「在美國我可以吃美豬，但是我可以選擇不吃萊豬。」

李彥秀說，「沒有明確標示，就是不給人民選擇！」民進黨指標示萊豬是歧視；民進黨問，在美國吃不吃美豬？她要回應民進黨，在美國標示萊豬沒有歧視問題，在美國我可以吃美豬，但是我可以選擇不吃萊豬。

李彥秀在臉書PO照。（摘自李彥秀臉書）

李彥秀說，對於含瘦肉精肉品進口，國民黨的態度一向明確。第一，牛豬分離。因為國人食用豬肉的比例實在太高，尤其食用豬內臟的習慣更是高過其他國家，更不用說不容易管制的豬肉再製品，更是五花八門，馬政府挺住了壓力，民進黨呢？

第二，清楚標示。標章之亂已經凸顯出民進黨政府連初步的配套都沒有做好準備。更何況核發標章只是開始，後續的管理人力、稽核量能更沒有看到中央與地方政府有明確的協調，中央源頭放火，地方政府咬牙買單，更不用最受害的就是人民食安權益了。更何況，民進黨現在只願意標示產地，卻不願意標示是否含有萊克多巴胺，根本只是做半套！

李彥秀說，今天行政院會更宣示，肉品的萊克多巴胺含量「全國統一標準」，亦即地方的自治條例與中央法規牴觸，等於不讓地方政府有更高的標準自我要求。但是，中央部會卻一個一個自保，教育部宣示校園、補習班不吃、退輔會宣示安養機構不吃、體育署宣示運動員不吃，幫蔡英文政策背書的立法委員不吃，矯正署的受刑人也不吃，早就已經多重標準了，哪來統一標準可言。

李彥秀回酸說：「陳亭妃委員、莊瑞雄委員，謝謝你們的關心。我在美國我吃美豬，我可以明確選擇不吃萊豬。同樣，我希望民進黨也可以給人民明確的選擇權。」因為，美國超市清楚標示不含萊劑。

(中時 )