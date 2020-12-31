宇峻奧汀自研PC單機經典正統續作《三國群英傳8》已在Steam上架，預計於2021年1月13日正式推出，玩家將可在Steam平台上直接購買數位版遊玩。實體典藏包則已全數預購完畢，感謝玩家大力支持！

官方今日（31）公布眾多玩家引頸期盼的「自定義武將」系統。呂布以虓虎之勇震三軍，荀彧以王佐之才安城邦，在《三國群英傳8》中，每一位武將都有符合其人物特性的數值，有著可考究的勢力歸屬。但除了那些聞名遐邇的名將們，《三國群英傳8》也支援玩家在三國的遊戲背景下自定義武將、自建勢力。

自定義武將

將軍氣蓋世！《三國群英傳8》自創武將與勢力公佈 。(圖/宇峻奧汀提供)

自定義武將是遊戲中的重要玩法之一。在進入遊戲前需要新增武將並設定武將各項數值。在自定義武將介面可以選擇武將基礎屬性：相貌、性別、姓名、字型大小等。若想讓創建的武將形象更加豐滿完整，也可以為他編輯列傳。

自定義武將是遊戲中的重要玩法之一。在進入遊戲前需要新增武將並設定武將各項數值。(圖/宇峻奧汀提供)

自定義武將是遊戲中的重要玩法之一。在進入遊戲前需要新增武將並設定武將各項數值。(圖/宇峻奧汀提供)

值得注意的是自定義武將的生卒不可隨意選擇。在選擇自定義武將與已有武將建立親子關係時，若兩者出生的年相差小於17年，則無法建立親子關係（自定義武將僅可作為已選武將的子輩）。並且出生年份也將影響自定義武將可出現的歷史時期。如：生年為234年的自定義武將，在250年才能出仕。

自定義武將可選五種武器，且各類武器皆有獨立特性。其他還有多項技能設定，留待玩家遊戲時慢慢體驗。(圖/宇峻奧汀提供)

除去基礎屬性，還可以進行能力屬性的設定。體力、武力、智力、義理數值皆可任意調節。管理、務農、經商、技工能力可在「缺」、「平」、「良」三者之中選其一。輔臣特性可選三類「內政」、「人事」、「謀略」、或無特性。自定義武將可選五種武器，且各類武器皆有獨立特性。其他還有多項技能設定，留待玩家遊戲時慢慢體驗。

自設勢力

擁有了自定義武將後，即可在遊戲中自設勢力。在建立自設勢力時，需要選擇尚未被佔據的城池作為國都，勢力色也不可與已有的勢力色相同。自設勢力的君主與武將，不可選擇遊戲內建的武將。

「將軍氣蓋世，太守德化民」，在《三國群英傳8》中每一個武將屬性皆有所用，期待玩家率領自設勢力，巧妙運用自定義武將戰技或軍師技與三國諸雄共戰沙場，爭奪天下。

《三國群英傳》系列是宇峻奧汀開發的經典橫向戰鬥視角單機遊戲，由1998年至今，已推出七部單機作品。沉寂12載後，最新續作《三國群英傳8》將以全新面貌，激昂的戰鬥，再次詮釋恢弘的三國群英爭霸時代。本作相較之前系列作，核心概念和戰鬥體驗仍舊維持一貫風貌，同時將有上千名登場武將以及數十兵種。

《三國群英傳8》已在Steam上架，實體典藏版已售罄，STEAM數位PC版售價新台幣799元，支援繁簡中文。

(科技)