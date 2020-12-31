開南大學商學院國際企業系與寀呈股份有限公司主辦環保減塑主題研討會，以結合尖端科技與環保概念，永續發展新綠色主義，回饋這片土地為主題舉辦講座，讓同學們了解使用玉米餐具對自然環境帶來的好處，希望在教育界發揮影響力，為地球盡一份心力。

據了解，寀呈已於2020年獲得行政院國家發展基金的支持，在開南大學國際企業學系邀請下，昨(30日)以主題「我的新綠色主義」，從學校教育開始，讓同學們了解使用玉米餐具對自然環境帶來的好處，最重要的是，能夠透過教育讓人們付出實際行動，選擇使用環保餐具及容器的商家消費、回收機制的建立等等，真正落實從土地生產，最終回歸土地的理念。

現場由開南大學國際企業學系金士懿教授擔任演講引言人。主講人為寀呈公司董事長李佳燕及日籍副董事長喜瀨普美賢，一同帶大家認識PLA、了解PLA國際趨勢，讓大家更加了解PLA產品的實際應用，將減塑議題落實於生活之中。

寀呈股份有限公司 (AGT) 昨日公開一系列由王米原料製作的環保餐具，使用後不但可完全生物分解、不污染環境；且已取得歐盟EN13432與美國BPI、USDA等多項國際認證。

近期以來，塑膠微粒對成人、甚至嬰幼兒的影響，引發國人焦慮，甚至擔心台灣的下一代，變成「塑膠生化人」；政府對於塑膠政策的限制也越加嚴格，環保材質餐具以及相關衍生商品，乃蔚為風潮。尤其是新冠肺炎疫情爆發後，基於防疫以及健康衛生因素，外帶市場蓬勃發展，且防疫旅館只能使用一次性餐具，拋棄式塑膠餐具的使用需求隨之遽增，但也助長了萬年不化的塑膠「淹腳目」的危機。

寀呈公司為了減塑不遺餘力。在思考拋棄式餐具短期並無法快速在市場消除，便領導公司積極與國際接軌，以環境永續為目標，區分階段，初期投入一次性環保餐具的生產作為重要開端。

目前公司已經研發關鍵技術，並使用符合國際規範天然的玉米原料，推出了一系列完全100%由聚乳酸 (PLA) 製作的環保玉米餐具，使用後丟棄或掩埋也能完全生物分解，無汙染環境之虞。該系列產品已從原料到製程取得歐盟EN13432與美國BPI、USDA等多項國際認證，證明許多歐美國家已對環境保護理念十分認同，且逐步實踐落實在生活當中。

臺灣已宣布將在2030年全面禁用一次用塑膠餐具、塑膠手搖杯、塑膠袋，透過宣導希望能將這樣真實、健康的產品和台灣民眾分享，近年來將其引以為傲的100%天然玉米餐具系列推廣到這片土地。

(中時新聞網)