來台工作多年的泰國籍移工「阿迪」，日前感覺雙側下肢出現瀰漫性疼痛，讓他幾乎無法忍受，感染科醫師透過X光檢查發現他下肢肌肉有多處異常的梭狀白點，問診得知「阿迪」有時會與同鄉相約吃生豬肉，研判為感染「囊蟲病」，最後轉診至醫學中心治療病情才好轉。

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩指出，「囊蟲病」（Cysticercosis）又稱囊尾幼蟲病，致病原因就是吃入含有「豬肉絛蟲」蟲卵或幼蟲的食物，其通常寄生於人或動物的心肌、骨骼肌、舌肌、肺、腎、脾、淋巴組織或眼睛、腦部等處，若冷凍不當的豬肉未經煮熟就被吃下肚，極可能就被吃進體內。

泰籍移工「阿迪」經X光檢查，發現其下肢肌肉有多處異常的梭狀白點。（亞大醫院提供／林欣儀台中傳真）

張為碩說，泰國部分地區至今仍有生吃豬肉的習慣，「阿迪」來台後偶爾也與同鄉大啖這項當地傳統菜餚，未料日前出現雙腿「整片疼痛」的情況，即便吃止痛藥也無法完全獲得改善，經研判，他疼痛部分不是關節、且X光片呈現雙腿有「不明條狀物」，才斷定是感染囊蟲病。

張為碩強調，多數囊蟲被吃進人體後會先寄生在宿主的小腸內，經過2至3個月發育、長為成蟲後，蟲卵或身體的結片會隨宿主的糞便排出體外；但若囊蟲感染到腦部、眼睛或脊髓，則可能引發癲癇發作等嚴重後遺症。提醒民眾應避免生食生豬肉、生牛肉或受汙染的蔬菜、飲水等，尤其要注意切生、熟食的刀具、砧板應分開，避免感染。

(中時 )