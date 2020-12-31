在2020年最後一天，韓國央行（Bank of Korea）行長李柱烈宣示，來年2021將利用貨幣政策為工具，把因疫情造成百業待舉的人力市場正常化，當成其工作重點項目。

這位韓國央行大家長表示，在利率決策時，會把就業市場當成重要考慮因子。央行首長會有這番言論，是因為韓國民間有愈來愈多聲音認為，疫情造成人力市場大地震，貴為一國最高貨幣管理機構的央行，也要擔起責任，想辦法救救這些失業者。

根據韓國官方數據，11月韓國的就業人數，已經連續第9個月都是下滑的局面。這也是繼而1997至98年的亞洲金融風暴爆發以來，就業人數再度連續減少的最長一段時間。約22年前，韓國當時曾出現人力需求連降16個月紀錄。

韓國央行行長表示，韓國將在2021繼續維持寬鬆的貨幣政策，並適時採取外匯和金融市場穩定措施，幫助企業再重新站起來。

前些日子在出口回升的推動下，韓國央行順勢將韓國2020經濟衰退，從之前預估的1.3%，上調至1.1%。至於2021年經濟成長，韓國央行也預計將可成長3%，高於先前預測的2.8%。

(時報資訊)