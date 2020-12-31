中華電(2412)繼今年三月取得AWS DevOps、IoT及Well-Architected等專業能力認證及公部門暨學術機構合作夥伴(Public Sector Partner)資格後，中華電今(31)日宣布，再取得AWS專業管理服務供應商(MSP,Managed Service Provider)能力認證，為台灣唯一同時具備AWS MSP及網路直連(Direct Connect)的服務供應商。結合既有中華全球網及IDC，中華電信可提供企業、政府、財團法人及學校全年無休的雲網專業管理服務與資安防護服務。

中華電國際電信分公司總經理吳學蘭表示，身處5G+AI時代，當企業專注在核心業務開發，將可迅速完成轉型並成為各產業中的明日之星，中華電信推出的MSP服務結合雲網融合、AI、資安、自動化等關鍵技術服務，將可協助客戶解決複雜性的資通訊管理和發展痛點，中華電絕對是企業及政府安心上雲的最佳助攻夥伴。

中華電表示，本次順利獲得AWS專業管理服務能力認證，證明中華電信在專業人員管理、風險管理、作業流程標準化、故障分析及排除、安全設計、智能化監控、客戶服務滿意度等各項目均能具體落實，並可為企業客戶提供5種關鍵數位能力，包括架構良好規劃設計、大規模(複雜)系統搬遷、應用服務管理和雲端自動化環境建置、系統效能及用量優化，以及智能化監控告警機制，還能獲得每年8小時的AI/ML/DevOps/數據分析/資安等專業的顧問服務，成功案例包括谷林運算、晟明科技、瑞擎數位、永豐紙業等數百家企業，採用MSP服務後，可以用先進的技術將企業繁雜的維運工作成功自動化，讓客戶專注核心能力發展，加速數位轉型。

(時報資訊)