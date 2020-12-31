日本一名高中生因多次在校園內偷竊，遭學校退學，該生父母認為孩子「受教權」受損，一狀告上法院。最後雙方和解，學生獲得80萬日圓（約新台幣21萬元）賠償金，校長也親自道歉。這則新聞在PTT引發討論，有人贊同說「學校有部分負責要教好啊，犯錯就開除不是處理的方式」，也有人諷刺說「那到下間學校還不偷爆」。

據日本《讀賣新聞》報導，日本鳥取縣某所縣立高中一名男學生，2016年10月因偷鞋被警方逮捕，並通知學校。校方約談男學生的母親，表示該生多次偷竊，希望他主動退學，否則校方也會給予退學處分。

男學生主動辦了退學，但他的父母認為，偷竊並非重大罪刑，學校強迫退學讓孩子受教權受損，且留下心理創傷，因此對鳥取縣政府提告求償160萬日圓（約新台幣42萬元）。最後雙方和解，鳥取縣政府賠償80萬日圓（約新台幣21萬元），而該校校長也親自道歉。

這則新聞引發日本網友爭論，有人贊同也有人反對。同樣的，PTT鄉民看法也相當分歧，有人贊同表示：「退學真的一點幫助也沒有 校方便宜行事」、「學校有部分負責要教好啊 犯錯就開除 不是處理的方式」、「你學校看到犯錯的人就開除你開甚麼學校?」、「又不是殺了人 這種就要退學 你凱什麼學校? 腦子還活在昭和時代喔？」。

不過更多人說：「不該退學，應該報警」、「台灣法官表示：可叫化是國際趨勢」、「恩恩 看來偷竊換成強姦也可以獲賠」、「品德教育是靠父母 推給學校幹嘛？」、「來台讀書啊 在圖書館射在女同學外套都沒事」、「那到下間學校還不偷爆」、「陳水扁貪污貪成這樣現在還不是爽爽過，人類真悲哀」。

台灣也曾發生過，新北市某國中6名高關懷學生，吃光一個班30人份的炸薯條和烤雞腿，老師報案，6名學生被帶到派出所，該校校長表示「學生有偏差行為，終究要回歸學校教育。」希望撤回報案，但因竊盜屬公訴罪，警方仍依法將6人函送。

(中時新聞網)