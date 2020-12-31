明天1月1日開始，全台所有豬肉及豬可食部位食品，不論生鮮豬肉、加工豬肉製品，都要清楚標示豬原料原產地，因應新法規上路，台南市長黃偉哲今天上午於東東宴會式場與業者代表、市府相關局處及稽查人員宣示「落實產地標示，捍衛畜肉安全」，現場也演練稽查，黃偉哲說，既然市民、消費者對進口豬肉有疑慮，針對這部分要嚴格查察，且要玩真的。

黃偉哲表示，萊豬是已被政治化的公共政策議題，但仍要做好管控，日前已陸續有團膳業者、大賣場、學校等宣示只吃台灣豬肉，餐廳也已輔導張貼使用台灣豬標章，明天起就會積極進行稽查。

衛生局長許以霖指出，食藥科及稽查科人力都會在元旦起全員出動，並視情況再啟動衛生局二線人力，全面強化稽查量能。

黃偉哲針對網路可下載標章，遭外界質疑標章公信力，他強調，這個標章是公家提供讓店家對消費者做宣示，公家再根據這個宣示來做稽查；若業者自行下載並張貼，但登錄表冊上就沒有該單位，第1關就不合格了，可能涉及偽造文書，後續也會針對該問題進行查核。

他強調，既然消費者對於進口豬肉是有疑慮的，我們就更要嚴格查察，「既然要查察就玩真的」，明天起針對所有張貼標籤的標章進行稽查。

台南市政府已於政策發布後，積極輔導業者，包括工廠、市場、校園食材供應商、進口商、賣場等各式食品業者，落實豬肉原產地標示，以維護市民食品安全。黃偉哲表示，臺南是許多食品業者的重要聚落，食品安全一直是市府重視的議題，由於含萊克多巴胺豬肉開放在即，配合中央政策，要求相關單位要做好準備，做好稽查、國產和進口肉品標示分流工作，資訊清楚透明，並要求業者落實源頭管理、如實標示。

衛生局提醒業者，明(110)年新規定正式施行後，未依規定標示者，依食安法第47條規定處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實者，按同法第45條規定處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。若檢驗殘留動物用藥含量超過安全容許量，將依同法第44條第1項規定，處新臺幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。

(中時 )