《偶像夢幻祭Music》事前登錄進行中！

想要在一片星光璀璨中，與偶像們一起共同奔赴偶像的頂點嗎？各位親愛的製作人們，由 Happy Elements出品的偶像音樂養成手遊《偶像夢幻祭2》雙平台商店事前預約現已開跑囉！各位台灣地區的製作人可以在雙平台商店進行事前預約，達到一定人數後還可以獲得各種獎品及限定原創卡牌！

全新音遊玩法 近距離感受偶像魅力

《偶像夢幻祭2》的全新音遊模式是一大亮點。區別於前作《偶像夢幻祭》的玩法，在《偶像夢幻祭2》中，玩家可以作為製作人自由組建演唱會的隊伍，並自由選擇c位完成演唱會表演。演唱會過程中，還會觸發SPP動作，欣賞c位偶像的特殊表演。遊戲裡還有大量的細節動作以及互動作，極大程度提高了演唱會的真實感，給玩家帶來沉浸式的體驗。

全新音遊玩法 近距離感受偶像魅力

同時《偶像夢幻祭2》通過大量的Live2D手法，去刻畫遊戲內角色的細節動作，在玩家與角色的互動過程中，自然而然呈現出了包含大量細節的、立體的角色形象。在歡笑交織的劇情裡，讓玩家們更加靠近偶像生活，體驗笑中帶淚的青春與夢想。無論是懷著對偶像的憧憬與嚮往，或是對偶像生活的無助與迷茫，偶像們都將和製作人們一起去探索，去追尋。

全新音遊玩法 近距離感受偶像魅力

新增事務所玩法 從零開始培養偶像

遊戲中除了可以帶領偶像參加演唱會，還為製作人們新增了事務所玩法。製作人可以為事務所購買傢俱，裝扮有個人風格的、獨一無二的專屬事務所。同時，製作人可以通過完成任務來提升事務所等級，解鎖更多的傢俱。

偶像工作也是事務所中一項重要的玩法。製作人可以通過帶領偶像們參加各種活動，來提升偶像的粉絲數和各類數值，參與活動獲得的報酬可以為偶像製作專屬服裝。參與的活動類型不同獲得的報酬也會不一樣哦！活動中還可以看到偶像們的一些暖心發言，是不是很有趣呢？

新增事務所玩法 從零開始培養偶像

《偶像夢幻祭2》Google Play 事前登錄火熱進行中

當看到偶像們站在聚光燈閃耀的舞臺上，製作人們會期待和他們一起展開什麼故事呢？

風靡中日韓的人氣作品偶像夢幻祭的重磅續作《偶像夢幻祭2》雙平台商店事前預約現已開跑，即將和製作人們正式見面！偶像們也很期待能見到各位製作人，相信會創作出令各個對像都難忘的美好回憶。

《偶像夢幻祭2》Google Play 事前登錄火熱進行中

但需要注意的是，台灣地區的制作人請在雙平台商店中搜索「偶像夢幻祭2」進行下載，其它地區請在雙平台商店頁中搜索「偶像夢幻祭Music」進行下載，雖然遊戲名稱不同，但「偶像夢幻祭2」和「偶像夢幻祭Music」的遊戲內容相同，只是需要根據所在地於商店中搜尋對應的遊戲名稱。各位製作人們下載時需要注意。

各位親愛的製作人們，期待著你們來到「合唱廣場」，成為《偶像夢幻祭2》中的一名製作人。偶像們的青春物語正在這裡上演，讓我們一起見證他們的奇蹟大放異彩吧！後續還有更多最新遊戲資訊陸續釋出，歡迎關注《偶像夢幻祭2》FaceBook官方粉絲團搶先得知遊戲最新消息。

(科技)