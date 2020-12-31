《古劍奇譚網路版》｜月引長刀 CG預告影片｜小師妹靈瑛來襲 新勢力偃師登場

由上海燭龍團隊研發、遊戲新幹線代理的3D仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》，將於1月7日推出全新版本「月引長刀」，新增流派「瓏瑛．靈瑛」、「偃師」身分、偃甲主題玩法、主線劇情「漠北陰泉」等精彩內容，帶來更加豐富有趣的古劍世界。而為了讓玩家在改版當天可以迅速前往體驗，今（31）日也將開放最新版本預先下載，提前做好準備！

流派「瓏瑛．靈瑛」少女刀衛凜冬現世

在流花宮遇襲後，以男性為主的精銳刀衛「瓏瑛．瓏君」率先出關，因人狐混血男女體質差異，在刀主「祁連琮」調整功法後，第二代弟子「瓏瑛．靈瑛」就此誕生！全新流派「瓏瑛．靈瑛」是輸出、防禦雙專精的少女刀衛，因修煉功法的不同，在技能表現、實戰體驗和操作手感等方面，與成男刀衛有明顯區別。而在校服設計上，延續門派特色，整體風格清爽幹練，表現出少女刀衛颯爽又不失嬌俏的一面。

偃師身分及偃甲主題玩法即將上線

偃師「樂天晴」

從天罡門派據點「偃甲飛船」到樂天星的偃甲元素裝飾，偃甲一直是古劍世界中最具特色的一環。在最新版本中，也將帶來全新「偃師」身分玩法，大家熟悉的偃師「樂天晴」將不定期在瀚海舟上舉辦偃師小聚，提供一個切磋交流偃術的平台。

除此之外，還有全新主題玩法「千偃橫沙」、「偃火擎空」等，仙家弟子可以在「千偃橫沙」戰場變身為偃甲機器人，體驗不一樣的戰鬥快感，而「偃火擎空」則需要一位駕駛及兩位砲手相互配合，趕緊號召仙友們組隊協力駕駛偃甲飛船，挑戰刺激的空戰對決！

「千偃橫沙」戰鬥場景

「偃火擎空」戰鬥場景

全新主線「漠北陰泉」等你來挑戰

隨著全新主線劇情推進，「伊琅相思」與「烏芒」為了尋找埋沒在黃沙下的吉昌廢城遺址，特別邀請吉昌末代王子（現長安樂師）鞠金城作為嚮導，不料荒狼原的吉昌遺民卻早已與藉助邪劍力量叛逃的「單希亞」結盟，意圖借用陰泉與單希亞之力重新復國，成為探索陰泉之路上最為棘手的敵人之一。兩人是否能順利找到陰泉，發現深藏在古國遺跡中的未知秘密，一切真相待仙家弟子逐步揭曉！

天玄教教衛「烏芒」

邀仙友享好禮 全新秦陵召募開啟

為迎接1月7日全新版本，官方也提前釋出預熱活動，即日起至1月28日前邀請好友加入，即可獲得豆豆兒主題系列掛飾及好友專屬頭銜，還有機會帶走MSI微星高階顯卡及POWZAN電競椅，並同步推出兔子舞主題時裝「卯月歌」。官方粉絲團後續也將舉辦多種精彩活動，請密切留意相關訊息！

(科技)