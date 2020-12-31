萊豬明天起開放進口，國內的台灣豬標章仍深陷公信力爭議，國民黨革實院長羅智強今天在臉書發文，大酸農委會的台灣豬標章如同國王的新衣，是騙人的把戲，而且「明知在騙人，還要繼續騙，這樣的國王，還能繼續當多久呢？」

羅智強說，古有國王的新衣，今有吉仲的新標章。吉仲創造了台灣豬的新標章，說只有聰明人看得見；有這個標章，就是百分之百國產豬。沒想到先被鬍鬚張打臉，說明明自己的連口豬肉還有庫存，農委會也硬要發標章。

他說，農委會的下屬畜產會也不小心拆穿，原來「台灣豬識別標章只是一個計畫，並沒有法源依據開罰，最多只能要求業者拿掉。」換句話說，吉仲的新標章，跟國王的新衣一樣，都是騙人的把戲。

羅智強說，只是童話中，那位誠實指出「國王沒穿衣服」的小孩子，得到了國王的賞賜，我們吉仲顯然沒有這種肚量，連夜就把畜產會執行長拔官了。明知在騙人，還要繼續騙，這樣的國王，還能繼續當多久呢？

(中時 )