萊豬明天起開放進口，國內的台灣豬標章仍深陷公信力爭議，國民黨革實院長羅智強今天在臉書發文，大酸農委會的台灣豬標章如同國王的新衣，是騙人的把戲，而且「明知在騙人，還要繼續騙，這樣的國王，還能繼續當多久呢？」
羅智強說，古有國王的新衣，今有吉仲的新標章。吉仲創造了台灣豬的新標章，說只有聰明人看得見；有這個標章，就是百分之百國產豬。沒想到先被鬍鬚張打臉，說明明自己的連口豬肉還有庫存，農委會也硬要發標章。
他說，農委會的下屬畜產會也不小心拆穿，原來「台灣豬識別標章只是一個計畫，並沒有法源依據開罰，最多只能要求業者拿掉。」換句話說，吉仲的新標章，跟國王的新衣一樣，都是騙人的把戲。
羅智強說，只是童話中，那位誠實指出「國王沒穿衣服」的小孩子，得到了國王的賞賜，我們吉仲顯然沒有這種肚量，連夜就把畜產會執行長拔官了。明知在騙人，還要繼續騙，這樣的國王，還能繼續當多久呢？
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。