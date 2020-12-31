為提供友善的雙語金融服務，以及響應「金管會推動雙語國家計畫（綱要）」，玉山銀行「智能客服小玉」即日起推出英文服務，首創銀行智能客服雙語體驗。從實體通路的雙語分行，到24小時客服中心的英語客服人員，以及數位通路的英文版官方網站、網路銀行，再加上智能客服英文服務，玉山銀行積極打造全方位的雙語服務環境。

透過玉山銀行中英文官網、LINE官方帳號、Facebook「玉山銀行數位生活好康」及「玉山招財納福喵喵」粉絲團及玉山行動銀行，點選「智能客服小玉」或「English Service」，透過即時英文文字問答的互動方式，即可取得金融服務，包含信用卡及金融卡帳務查詢、緊急掛失服務、匯兌作業流程、玉山全球通paypal跨境提領等。此外，若是想直接詢問專人，可點選專區內的「English Service」，每日09:00至17:30，將有專人直接回覆顧客的提問以及提供較複雜的金融服務。

受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，顧客增加使用數位通路的頻率，不少外籍人士也轉為長期旅居台灣。為因應國內外顧客與日俱增的數位金融需求，玉山銀行「智能客服小玉」透過累積豐富中英文的線上問答資料庫以及自然語意理解（NLU）技術，將智能客服優化為如同真人般自然的互動式文字對談，從多元的數位通路皆可取得即時的金融服務，不僅受到國內顧客的喜愛，也帶給外籍顧客暖心的服務。

展望未來，玉山的金融服務將會持續結合各種生活場景，玉山銀行「智能客服小玉」也會透過API串連策略合作夥伴，提供專業金融訊息及專屬優惠，讓顧客隨時隨地享有優質的金融服務。

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