時序進入年度最後一天，氣候變化，疫情嚴峻、經濟不景氣，人心也變得憂鬱，自殺案件也多了起來，台中市大里區公園街，日前傳出有黃姓男子爬上頂樓圍牆意圖自殺，嚇壞鄰居，中市警局霧峰分局成功派出所員警據報，苦口婆心安撫黃男情緒，待其心情稍微緩和下來後，配合救護人員趁他不注意時，將其從圍牆下拉下來，成功阻止憾事發生。

成功派出所，日前接獲民眾報案指出，大里區公園街有民眾意圖自殺，員警到場發現該意圖自殺的黃姓民眾年41歲，眼神渙散、精神恍惚、行動明顯遲緩。他見到警方時，情緒有修激動，不停喊著不要靠近，還爬上圍牆意圖跳樓尋短。

當時黃男的一位朋友也在場，與員警配合互相安撫黃男情緒，黃男朋友試著走近，並點了一隻煙給黃男，與他聊天，待黃男情緒緩和時，趁黃男不注意，警方一把將他從圍牆上拉了下來，成功阻止憾事發生，並由救護人員送往醫院治療。

經了解黃男酒後與家人吵架，吃了不少顆安眠藥，又以刀劃傷左手臂，之後才跑到大樓頂樓圍牆邊，意圖自殺尋短。家屬對警方及時到場協助及耐心，表達萬分謝意，並感謝警方順利阻止一場家庭悲劇發生。

霧峰分局分局長陳家銘表示，自殺不能解決問題，卻留給家人無比傷痛，呼籲大家珍惜生命，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，若有需要可撥打安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)／張老師專線：1980／生命線協談專線：1995。

(中時 )