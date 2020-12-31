就在共和黨參議員霍利（Josh Hawley）宣布要挑戰民主黨拜登的選舉人團票認證後，一向喜愛走紅毯出席宴會的川普，這次不惜放鳥付了上萬元門票的貴賓，提前結束在佛羅里達州的假期，在31日早就準備返回白宮，據美國有線電視網與《每日郵報》指出，川普提早收假，正是為了與共和黨人討論明年1月6日的國會認證選舉人團票時，要如何翻盤。

報導指出，川普原定會出席佛州海湖莊園的跨年夜派對，之後才會離開；但如今川普為了翻盤大選，不惜放鳥早已赴海湖莊園、繳了1千美元門票的貴賓們，CNN指出，一向喜愛出席宴會、享受鎂光燈的川普，這次提早返回白宮極為不尋常。不過知情人士也透露，川普提早返回也與一年前美國刺殺伊朗革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊曼尼有關，擔心伊朗特別挑在此期間對美國報復。

報導指出，知情人士也透露，川普此次佛州度假時經常突然暴怒，從大選結果到第一夫人自行修繕海湖莊園都非常火大。此外，川普還特別關注副總統彭（Mike Pence）斯在選舉人票入國會認證時的角色，認為實質上扮演「儀式性」主持人的彭斯，為何不能替他推翻大選結果，甚至在前往佛州度假前，轉貼了一名粉絲的貼文稱要彭斯推翻大選，並傳出他經常抱怨彭斯的支持力度不夠。

報導稱，川普在度假期間，身旁都是支持他推翻大選的親人或盟友們，包括個人律師朱利安尼、兒子小唐納；即使他一再公開挑戰選舉結果，但他仍經常詢問身旁人士，他是否應該出席拜登的就職典禮。

(中時新聞網)