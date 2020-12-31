因新冠肺炎英國變種個案首例在台灣出現，為避免疫情擴散，破壞了民眾一年來辛苦防疫的成果，桃園、基隆、台南、台中、高雄等各地的跨年晚會都陸續宣布取消或採線上直播，以免加重群聚感染。原本接下台中大里跨年晚會主持棒的于美人，今(31日)稍早發聲，表示很明白大家的失望，但希望大家往正面想：「我們只是不能到現場跨年，世界上多少人跨不過這場瘟疫？」

昨2020新北歡樂耶誕城閃電提前結束，高雄、台南、桃園等地的跨年晚會則宣布不開放民眾入場，改線上直播形式，由于美人、蔡昌憲、許志豪聯合主持的台中大里仁化公園場跨年晚會，本祭出「台語小天王」許富凱、張秀卿、荒山亮等卡司，昨則決定大里仁化公園場取消、水湳中央公園場採線上直播，市府元旦升旗典禮也同步改為線上直播。

于美人發文。（圖／翻攝自于美人臉書）

對此，于美人今發文，提醒觀眾：「今晚台中大里的跨年晚會取消了，也沒有直播，台中大里的朋友不要到現場喔，以免撲空。超級紅人榜的工作人員昨天撤場到半夜，大家都沒有怨言。」接著她勉勵只是不能到現場跨年，「世界上多少人跨不過這場瘟疫？」

于美人最後更說：「不抱怨就是正能量！我們一起挺過了2020。2021也要繼續加油！天佑台灣！」，網友也說：「但願今年的苦難化為來年的祝福與守護」、「希望2021年是平安年，大家都能健健康康」、「大里人想見美人姊，不過，安全第一，美粉祝您新年快樂」、「我不群聚跨年~我驕傲」。

(中時新聞網)