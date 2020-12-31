央視電視台女記者「王冰冰」因氣質清新脫俗、臉蛋姣好，被陸網封為「最美女記者」。近日，她採訪冰雪歡樂園，親自示範冰上鋼琴，活潑大方的模樣再度圈粉網友。

第十九屆查乾湖冰雪漁獵文化旅遊節於28日開幕，王冰冰來到位於吉林的查乾湖捺缽冰雪歡樂園，身穿鮮紅色連帽大衣、長褲及毛毛短靴，介紹著園內豐富的設備，有火車隧道、蒸汽輪船、月球基地、迷宮、海盜船及各類滑梯等娛樂設施，還有一個超夢幻的冰上鋼琴。

王冰冰好奇的走進一瞧，說：「這個鋼琴不是冰做的」向前踩一步居然發出聲音及色彩，令她玩心大起，蹦蹦跳跳地在琴上做樂，並發出銀鈴般的笑聲，俏皮又可愛的一面全播送，許多網友看了都被迷住，紛紛留言：「鋼琴不是冰做的，但我的心是冰冰的」、「一個把新聞拍成偶像劇的神奇女記者」、「央媽已經掌握住了收視秘籍」、「冰冰笑起來好好看」、「冰冰一彈，我居然聽出了《fade》這首歌」。

王冰冰在採訪時彈鋼琴，讓許多網友戀愛了。（圖／微博@央視新聞）

王冰冰的魅力無法擋，身為90後的她年紀輕輕就身兼記者與新聞播報工作，除了臉蛋清純秀氣，甜美聲音更讓她火速爆紅，成為大陸春晚吉林分會場的主持人，很多網友都變成她的鐵粉，表示不是冰冰報的新聞不會看，更譽她為新版國民情人。

王冰冰是大陸人氣女記者。（圖／微博@央視新聞）

(中時新聞網)