台中一對江姓夫婦養育5個孩子，每月靠1萬6千元補助苦撐，不得已只好上網以200元出售家中嬰兒車，籌措醫藥費，引發社會關注。同樣是5個孩子的鍾姓夫婦，他以過來人身分向台中江姓夫婦喊話，不論薪水多少，一定要找一份穩定工作，一家人省吃儉用，日子還是過得去。

據《三立新聞網》報導，家住南投國姓鄉的鍾男，今年32歲，與太太結婚8年，至今育有5個孩子。目前在台中市環保局擔任廚餘回收車司機，每月的薪水再加上加班費，大約落在4萬元上下。而太太在大學都還未畢業時，就與他結婚生下第一個孩子後，就在家中擔任全職媽媽。

鍾男一人擔起家中經濟重擔，上有年邁雙親、下有5個孩子，他坦言經濟壓力非常地大，但只要想到5個孩子可愛的笑容，再辛苦都值得，夫妻倆都很珍惜與每個孩子的緣分。

鍾男進一步表示，每日清晨4點多就得起床，從家裡開車至台中市環保局，車程須花費40至50分鐘，2點多下班後得急忙接送孩子下課，料理他們的生活起居忙至深夜。鍾男日前看了台中同是5寶爸的新聞相當感慨，並以過來人身分向江男喊話，「一定要找一份穩定的工作，即使薪水微薄，但一家7口省吃儉用，一定能度過難關，並要他保重身體，才能顧好身體」。

(中時新聞網)