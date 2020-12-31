趕在2020年最後一天，衛福部長陳時中31日召開臨時記者會宣布，一般保險費費率將從現行4.69%，自2021年元旦起，調高為5.17%。

陳時中說，調整後原本接受政府全額補助約126萬民眾（如低收入戶、替代役等），其保險費負擔皆不受影響；至於受僱者平均每人增加63元，7成以上每月增加70元以內；以月薪2.4萬元、3萬元、7萬元及18萬元為例，每人每月分別增加34元、44元、105元及262元。

陳時中特別提到，健保會於11月27日臨時委員會議審查費率時，均有110年應調升費率之共識，惟調整幅度委員間無法達成一致見解，最後提出二費率建議案，分別為甲案：4.97%、乙案：5.47%~5.52%。

陳時中說，該二方案皆有合理考量，經審慎研議後，為兼顧民眾負擔能力、醫療環境與健保財務健全，採取該會審議結果之折衷方案及其以漸進式調整為宜之意見，衛福部建議自2021年1月1日起，一般保險費費率先恢復至二代健保施行前之5.17%（補充保險費費率依法連動調整至2.11%），未來視經濟復甦情形再適時檢討。該建議業於109年12月31日經行政院核定，衛福部亦將立即發布施行。

至於投保單位之相關準備時程，健保署表示，目前健保費之開單作業，係於次月20日開單及月底前繳納，並有15日之寬限期，亦即1月份保險費在3月15日繳納即可。

健保署表示，在公平合理原則下，一併提出改革措施，包括：整合醫療資療有效運用、抑制資源不當耗用，減少浪費等各項措施、檢討旅外國人權利義務、持續推動就醫部分負擔、擴大補充保險費計費基礎等，並已規劃4至6年「全民健康保險中長期改革計畫」，改革健保給付及支付制度與健康照護體系，整合公共衛生體系與健保資源，以提升健保給付價值、醫療服務效率及品質。

(工商 )