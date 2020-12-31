行政院今（31）日宣布萊豬政策中央地方統一規範與原則，地方自治條例若有牴觸將無效，新竹縣長楊文科31日表示，此法案衛福部已經核定在案，且超過7成民眾反對萊豬，待收到正式公文，會和議會研議，提出釋憲及訴願等法律行動。

楊文科指出，《新竹縣食品安全管理自治條例》於2017年公布實施，並經衛福部核定在案，在一般事項中，中央政策法令調整要求地方一致，縣市政府大多配合，但在萊豬議題上，各家民調均有超過7成民眾反對，他身為縣長，有責任保障民眾健康及食安。

楊文科強調，縣府針對萊豬進口，提出「零檢出、要標示、設專區」因應措施，除了針對地方自治條例零檢出無效規定採取法律行動外，也要嚴格落實「要標示」的規定。明年元旦起，也會依據《食安法》第25條及第28條等規定，對於販賣生鮮豬肉、加工食品及餐飲食品業者，有無標示「原產地」進行查核，若沒有標示原產地，將會依據《食安法》第47條，處處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若標示不實者，更會依《食安法》第45條，處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

新竹縣《食品安全管理自治條例》第7條規定，要求販售業者「設置販售專區」，供民眾辨識選擇；違反規定者，將依同法第15條，處以6至10萬罰鍰，並得按次處罰。

楊文科也重申，日前縣府舉辦「新竹縣學生用餐安全宣示」記者會，也重新與縣內團膳廠商、食材供應商簽定「契約變更協議書」，供應各校的豬肉、牛肉、蛋類及加工品，一律採用國產在地食材，保證縣內120所國中小學營養午餐的安全性。

(中時 )