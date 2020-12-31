【愛傳媒左化鵬專欄】一封一百二十多年前的信函，穿越時空，牽動了一段兩岸情。寫信的人，是清末最後一榜台灣進士汪春源，受信的是台灣阿罩霧（霧峰）棟軍的領袖林朝棟。

這封信的原件，多年前，已由林朝棟的曾孫林光輝，交給汪春源的曾孫汪毅夫珍藏。

汪毅夫，被稱為「知台知習派」，台南人，一九五零年出生於福建，廈門大學畢業，長期襄佐習近平治閩，最近突然接替戴秉國，被任命為大陸全國台研會會長，他的動向，深受海峽兩岸矚目。

林光輝，一九五一年出生於台灣霧峰的「宮保第」，東吳大學畢業，經商有成，是台灣抗日志士協會的創會會長，現致力於發揚光大霧峰林家的歷史，他要為林家尋回光輝歷史的定位。

霧峰「宮保第」，半部台灣史。霧峰林家，曾是台灣第一大家族，枝繁葉茂，盤根錯節，和台灣現今的政商人物，都有千絲萬縷的關係。

咸豐三年，太平軍攻入江寧，林家先祖林文察曾率「台勇」，渡海協助湘軍左宗棠，連克叛軍十八城，敉平了太平軍之亂，曾國藩誇他是第一戰將。

林光輝的曾祖父林朝棟，曾協助劉銘傳擊退犯台的法軍，獅球嶺一役，法軍將領孤拔，落荒而逃，死在馬公，迄今基隆還留下法國公墓。

甲午戰爭，清廷戰敗，割讓台灣給日本，林朝棟不願做亡國奴，西渡福建，留下的「棟軍」，成為日後台灣抗日的主力，至今三峽（三角湧），還留有許多棟軍的後人，現在的台中公園，也就是昔日林家的後花園。

林光輝的祖父林祖密，後來也回福建，追隨國父孫中山先生革命，擔任閩南軍司令。林光輝原先對林家的歷史，一知半解。

年輕時，陪祖母看電視，祖母看到蔣夫人宋美齡的畫面說：「這不是我認識的蔣太太」。

林光輝大感意外，怎麼祖母會認識蔣夫人。後來，他在家中翻箱倒櫃，找出三千多封的書函，其中就有這封汪春源寫給林文棟的問候信，還有林祖密和蔣介石，同時晉升少將的證書，才一點一滴拼湊起林家的歷史。

汪春源信函的原件，林光輝交給了汪毅夫，汪看到先人的字跡，感動莫名，視如至寶。

汪毅夫也曾來台灣尋根，也曾拜訪阿罩霧林光輝。兩位先賢的後人，相交十數年，十分投契。汪毅夫說：「我和林光輝很合得來，他好喝酒、豪爽、是性情中人」。

汪的曾祖父汪春源，當年進京趕考，獲悉清廷割讓台灣，悲痛不已。曾和四名台籍人士，聯名上書都察院：「割讓台地，則不特沿海七省岌岌可危，即京畿亦不能高枕」，痛陳割讓寶島，台民如赤子之失慈母，悲慘曷及。此事驚動朝野，維新派領袖康有為，也寫了「上今上皇帝書」，獲十八省舉人響應，一千兩百多人連署，史稱「公車上書」。

阿罩霧「宮保第」五進十一間房屋的格局，都坐東朝西，面向大陸，林光輝的祖母說：「這是祖先告誡後人，不要忘記祖宗和漳州故鄉」。

林光輝也曾多次前往大陸，遙祭黃陵。血濃於水，他從來不敢忘記自己是台灣人，也是中國人。早年，他成立了台灣抗日志士協會，對數典忘祖，認賊作父的台獨份子，深惡痛絕。

日前，和好友林光輝餐敍，蒙他贈送一本極其珍貴的林氏族譜，並承他傳給我這封祖先的書信影本。

有關林家可歌可泣的歷史，請參考台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚博士的「台灣血皇帝」一書，有極其生動的描述，我就不再贅言。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)