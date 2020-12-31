【愛傳媒陳玲玲專欄】薑母鴨，它從來不是山珍海味，是食補文化中最普遍、最廉價的一類，一份充滿台式文化的美味。在冷冷的冬天中，吃碗薑母鴨，台式進補，驅寒暖身，是最接地氣！

「根據古書中記載，薑母鴨原是一道宮廷御膳，後來流傳至民間因而盛行；薑母鴨功效主要以「活血、補氣」為主，藥膳中的當歸、川芍、枸杞、黃芪等都有其療效，而使用鴨肉也有它的道理，在藥材強調氣血雙補時能藉鴨肉「滋陰降火」的特性，讓整道藥膳滋而不膩、溫而不燥，不僅在冬時節適合進補，台灣的悶、濕、熱天氣也相當合適。」

「阿蘭姐薑母鴨」，「阿蘭姐薑母鴨」（叫阿的店都很厲害，像阿明豬心、阿美飯店）不但是新店必吃四天王也是台北必吃薑母鴨！老薑是薑母鴨的靈魂！

阿蘭姐的湯頭，使用兩年以上的老薑大炒，更加入帶皮甘蔗讓湯頭更加甘甜，喜歡酒味重一點的朋友可以跟店家購買米酒，直接加進薑母鴨湯裡，薑母鴨最大的特點便是薑母，店家是使用兩年以上的老薑下去拌炒，湯頭的特色是薑香重，帶有微辣的薑辣感，但喝起還溫順！

阿蘭姐的丸子類也是精選好吃有特色，鱈魚甜不辣、香菇鮮肉丸、鴨肉燕餃，尤其是芋頭鮮肉丸一口咬下口感扎實，滿滿芋頭香又吃的到芋頭塊！阿蘭姐家的鴨肉吃起來軟嫩，而其他配料豆皮、鴨肉丸也是一絕！

醬料有辣醬油與辣豆腐乳2種，鍋裡鴨肉丸、鴨肉燕餃、芋頭鮮肉丸、凍豆腐、豆皮、芋頭鮮肉丸、鴨血、金針菇和香菇，香噴噴的，非常豐盛，整個店就像吃流水席一樣，熱鬧滾滾，吃完身體熱呼呼的，碰上了寒流也不覺得天氣冷！

「三重霸味薑母鴨」，網友票選為「全台第一薑母鴨，不但使用傳統炭火慢燒，而且薑母鴨一鍋才280元，超佛心的價錢，菜單上各式菜色都蠻平價的，推薦必點招牌鴨肉小丸子、霸味捲豆皮，鴨肝、鴨心、鴨腱、鴨腸非常新鮮。

尤其是鴨肉小丸子，Q彈有勁，吸滿了湯汁著實好吃！湯頭也是一絕，不會死鹹很美味！獨門辣椒醬油辛香味十足，吃起來很暖身，再加上能提味的豆瓣腐乳，更是別有一番風味！

因為創始店生意非常好，當冬天來臨更是一位難求，它的醬料也是獨門一絕！

這裡的「麻油麵線」，保持著原本白麵線該有的Q彈和咬勁，麵線上的油蔥，入口後能嚼到滿滿的油蔥香氣，配著熱騰騰的鴨肉一起吃，既滿足又有飽足！

「帝王食補」，帝王食補全台有近80家分店！

永和永貞店是37年老店，所有鴨肉都事先用黑芝麻油和老薑一起拌炒過，再趁熱沖入中藥湯，所以整鍋吃起來會有一股唰嘴的淡淡焦香。

它採用傳承古法的特殊比例，採用養足120天的紅面番鴨公，配上四兩老薑，堅持帝王比例一斤鴨四兩薑，再經過老師傅手藝，加入黑芝麻油來回拌炒紅面番鴨公，使肉質彈牙！

可以吃到帝王筒（花枝漿）起司角燒、蔘Q餃、鴨菲力就是平常在其他薑母鴨店裡不會見到的配料！

「月明薑母鴨」，深受輔大學生及年輕族群喜愛的月明薑母鴨！

月名薑母鴨除了原本的薑母鴨鍋之外 還有竹筍雞（雞肉也採用烏骨雞）、刈菜雞、羊肉爐，聽說竹筍雞也好吃薑母鴨湯可一直續，實惠又不失美味的選擇。

鴨肉是宜蘭來的溫體鴨肉，每天新鮮送到，鴨肉吸飽湯汁精華，大概是滾後的30分鐘最美味！月明薑母鴨桌上有二個佐料，生辣椒醬油、腐乳醬，生辣椒醬油有點小辣。

麵線很大份量，拌北港麻油，味道很香、很好吃，第二輪的點單，服務員會把東西先煮好，再加入我們的鍋中！

新莊月明的「薑母」給得最豪邁，除湯頭因此較其他家品嚐起來薑味更濃厚許多，越煮越香！鴨丸子非常好吃，香氣濃郁，口感Q彈有嚼勁且十分多汁，蔥燒丸（辣）也是這裡必點招牌配料。

月名薑母鴨除了原本的薑母鴨鍋之外，還有竹筍雞、刈菜雞、羊肉爐，聽說竹筍雞也好吃！薑母鴨湯可一直續，實惠又不失美味的選擇。愈晚人愈多！

「老主顧紅蟳薑母鴨」，溫補的薑母鴨配上紅蟳青蟹的海味鮮，讓湯頭喝起來清爽鮮美！

重點當然是紅蟳，看紅蟳還蠻新鮮的，而且店內也有個水族箱裡放著活得紅蟳。牛肉用的是美國牛，火鍋料的豆皮跟凍豆腐用的是有機改的黃豆！

清甜不油膩湯頭、薑味跟麻油味道不會太重，不喜歡傳統薑母鴨重麻油香氣的人來說蠻適合的，加入紅蟳更是鮮美！鴨肉丸、鴨血、豆皮配薑母鴨真的是絕配！

「東湖嘉味薑母鴨」，選用6斤以上屠體公鴨為主體，用甘蔗熬湯加生鮮老薑再配上中藥秘方調理，廚師依「鴨肉、藥材、老薑、麻油」比例用心調配，驅風去寒，活絡行氣！

東湖嘉味薑母鴨最大特色就是湯頭沒有加酒，是用甘蔗還有老薑熬出來的，湯頭甘甜好喝！

麵線必點，加了麻油跟油蔥、蒜酥的麵線，好吃又有飽足感，嘉味的豆乳醬裡有加米酒，再配上嘉味特調的辣醬油，味道更是夠味!

用甘蔗老薑、麻油、紅面公鴨熬煮的湯頭，有淡淡的麻油香，跟濃郁的薑甜味，濃郁回甘、口味溫順！

「鴨味仔薑母鴨」，一進店裡就看到燒得火紅的炭盆，這裡用來加熱的就是炭火，讓人好有古早味的感覺！搭配的醬料是自製的豆腐乳和辣椒醬油，用來沾鴨肉還是其它食材都少不了的風味！

來一份麵線，有麻油香氣，在食材煮熟前先墊胃，也可以加入薑母鴨熱湯裡又是另一番風味！店裡還有很多鴨的料理跟活蝦料理，選擇性多！

新鮮鴨血口感QQ彈彈，豆皮，煮到入味時超好吃的啦，鴨丸Q脆紮實，鴨肉用的是五公斤成熟的鴨子，鴨肉好嫩，都是肉沒有骨頭的，沾上豆腐乳最對味！

喝到差不多後請老闆加湯及米酒，最好再加碗薑汁，這湯頭又活了起來！用餐時人聲頂沸，非常有吃薑母鴨的fu！

薑母鴨是最接地氣的台灣味，在寒冷的冬天，暖了我們的胃，也暖了我們的心！尤其是寒流來襲就靠它！

作者為資深廣告人

照片來源：作者提供。

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