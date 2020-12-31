高雄市長陳其邁將空汙列入施政四大優先，12月31日並首度召開空氣汙染防制會議，環團在開會前赴市府陳情，喊出「市長，空汙我們不滿意」，質疑空汙費過低、緊急應變門檻太高；環保局強調，權責在中央，將持續轉達地方心聲。

南部反空汙聯盟舉標語，表達對空汙不滿，發言人李建誠說，今年秋冬很多網友抱怨空汙沒有明顯改善，甚至是空氣品質紅害時，學童仍在戶外活動；高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英則表示，他勸退想回高雄避霸王寒流的北部友人，因為「空氣很差，回來一定減壽！」

「陳其邁是最有資格要求調高空汙費的市長！」地球公民基金會副執行長王敏玲說，高雄承擔重工業，有103根管道受空汙連續監測列管，全國最多，但空汙費實在太低，以硫氧化物來說，季排放1至14公噸的工廠，每公斤只收6至8元，「真的是1罐養樂多的錢」。

此外，她認為緊急防制門檻過高，目前法定門檻是PM2.5細懸浮微粒24小時平均值150微克，幾乎無法真正啟動，例如12月12日至14日高雄整天紅橘害，前鎮、鳳山PM2.5濃度近百，仍只在預警階段，只能請廠商配合自主減產，無法強制。

高市環保局強調，高雄空氣品質良率比去年同期提升7.3％，持續進步中，市府也提出多項防制措施，包括接到隔日空品橘色預報時，即提前1天協調工廠降載減排，不過，環團所說的空汙費、應變門檻屬中央權責，將向環保署轉達地方訴求。

(中時 )