瞄準億萬富翁的「新財管業務執照」首波名單於跨年日揭榜！金管會31日公布第一批「新財管方案」業務執照，在銀行部份，有9家申請最後只有中信銀、兆豐、上海商銀獲准開辦；在券商部份，有6家送件申請，最後由元大證、兆豐證、永豐金證、國泰證搶下第一波執照。第二批受理申請時間為2021年2月、明年第二季公布。

金管會銀行局副局長黃光熙指出，金管會在2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」,並分二批次受理銀行申請辦理本項業務。

黃光熙指出，該辦法針對資產達新臺幣1億元以上之高資產客群，透過法規鬆綁，放寬銀行對高資產客戶提供多元化金融商品及顧問諮詢服務。

為確保業務穩健發展及銀行之內部控制、風險控管及公平待客完善妥適，銀行除必須符合「財務健全性」、「辦理理財服務之管理資產規模」、「守法性」等標準之外，並應就「業務規畫」、「內控制度及風險管理文化之有效性」、「經營業務能力及資源投入情形」「內部作業程序」等提出說明。

黃光熙指出，金管會審查時也請銀行預定主要業務負責人到局面談，面談重點包括「企業文化與行為規範」、「業務經營策略與研發能力」、「業務流程與人員管控」、「公平待客」等面向，透過面談進一步瞭解預定主要業務負責人的願景與承諾。

黃光熙指出，本次同意中國信託、兆豐及上海等三家辦理該項業務，除考量該等銀行在業務規畫、公平待客結果等較佳外 並審酌其配合政府重要政策情形，包括新南向政策、資金回流以及紓困振興貸款方案等相關政策；並審視這些銀行為辦理高資產客戶理財業務，在人才培育與配置、商品研發、報價與評價能力客?投資風險管理等相關資源或資訊系統之投入，提出相關具體規畫，展現其推動本項業務的理念及願景，有助提升我國財富管理產業競爭力。

(工商 )