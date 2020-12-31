原訂20211年1月1日舉辦的虎頭埤元旦兒童寫生比賽，因近日天氣嚴寒，氣溫驟降，市府擔心參賽幼童恐難耐長時間戶外寫生低溫考驗，擬待日後天候較佳、疫情更加穏定時再來舉行。

台南市長黃偉哲表示，兒童寫生比賽雖然因天候因素取消，但元旦連續假期仍是希望遊客到訪台南觀光，相關景區也會做好人流管制、量測體溫、佩戴口罩、維持社交距離等防疫措施，做好安全防護樂遊台南，來台南感受有山有水、熱情有溫度、有文化的觀光城市。

市府觀光旅遊局長郭貞慧表示，虎頭埤兒童寫生比賽雖然取消，但原定街頭藝人的音樂演出與當地的小農湖畔市集仍然照常，漫步於湖畔仍有樂音相伴，提供市民及來訪臺南之遊客豐富的旅遊體驗，邀請民眾一起來環湖健行、騎單車、踩腳踏船或搭乘太陽能船遊湖，享受美好的元旦假期，迎接新的一年。

虎頭埤風管所也表示，寫生比賽延期日期將再擇日另行公告，參賽學生及陪同家長元旦當日相關入園優惠仍維持不變，參賽學生可免費入園，陪同家屬則享半價優惠。

(中時 )