台北市宣布將續辦跨年晚會，表示將落實實聯制，並且要求參加民眾量體溫、戴口罩，維持防疫能量；台北市長柯文哲表示，在做出決定前曾與指揮中心聯絡，了解「目前疫情無變化」，所以認為可以續辦晚會；但沒想到今(31)日疫情指揮中心竟又傳出台灣又新增一例英國變種病毒確診案例，這讓網友驚呼，難道柯文哲被陳時中騙了？

柯文哲在今日宣布將續辦跨年晚會，引發網友討論，對此柯指出，活動全程都會維持實聯制，而且所有參加者都必須量體溫、戴口罩，並且表示，他在決定前有與指揮中心聯絡，並且確認目前「疫情無變化」，因此才決定續辦。

但今日指揮中心卻宣布，除了昨天的案792發燒少年是英國變種病毒外，再度發現一例791也是從英國回來者，也是染上變種病毒。莊人祥表示，指揮中心目前已經緊急從12月13日起從英國入境，以及最近14天內有英國轉機或是旅遊史者，共約200人進行檢疫期滿前、後採檢，若有確診者，同樣會進行病毒基因比對。

再度傳出變種病毒確診個案，使得全台防疫又再度繃緊經，但這個事件的發生，又與指揮中心向柯文哲所說的「疫情無變化」大大不同，如今台北市已經宣布跨年晚會將續辦，「頭已經洗下去了」，指揮中心卻在疫情中丟下震撼彈，讓網友不禁想問，現在是民進黨挖坑給柯文哲跳嗎？

(中時新聞網)