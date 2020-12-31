50歲、單身的劉姓女子日前在網路結識自稱「聯合國軍官」的網友，兩人談起網路戀情，對方說退役後就來台灣找她、要一起生活，劉女以為遇到真命天子，便打算匯款36萬給對方購買機票來台，所幸郵局行員機警制止，並與員警聯手揭穿詐騙，讓劉女免於受騙。

台中市警局烏日分局指出，烏日派出所員警日前執勤時，接獲郵局行員通報、一名女子要匯款36萬元到國外銀行帳戶，且她在等待匯款期間還不斷透過LINE與外國方面聯繫，看起來怪怪的，經詢問該女子匯款用途後，發覺她可能是被詐騙集團盯上了！

郵局行員一邊與女子聊天、拖延匯款時間，一邊聯繫員警到場，警方表示，劉女是在家上交友網站結識自稱「聯合國軍官」的網友，對方佯稱是被聯合國派往敘利亞部隊工作，不但秀出帥氣的軍裝、生活照片，還透過網路連結聯合國網站、展現一大篇關於自己的介紹，讓劉女信以為真。

劉女與對方透過通訊軟體大談網路戀情，她告訴員警，對方說退役後就要來台灣、與她一起生活，真的以為遇到了真命天子；最近，對方又說因身陷敘利亞戰區、無法使用當地銀行提領現金，要求她利用外幣匯款36萬至第三國土耳其銀行，他才能購買機票來台，原本想36萬就當作是嫁妝了，沒想到「一切攏是假」。

警方表示，最近疫情延燒，不少民眾乾脆在家上網交友，卻成為詐騙集團眼中的肥羊，呼籲民眾不要輕易匯款給他人，以免受騙。

(中時 )