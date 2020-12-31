南投縣立大成國中校慶暨運動大會於31日登場，除了學生們在冷風中賣力熱開筋骨外，耗資600萬的美感廁所也順利完工，於校慶當天舉辦啟用典禮。

大成國中的美感廁所由知名建築師吳惠娟設計，在建構過程中廣納在校師生、家長們的建議，綜合結論創造出清爽舒適且無死角的空間，讓大家安心使用；硬體講求通風乾淨、採光排水良好、美感美化、精簡實用，也希望透過新廁所的建築理念，培養大成學生們的美感力、想像力與品味力。

校慶由打鼓社表演揭開序幕，並由全國音樂比賽第一名的弦樂團演奏，以高低起伏的弦樂激盪出青春之音，接著由縣賽優等的管樂團展現他們破風向前的熱情音樂，活動中心內展出多年來縣賽優異的科展作品，項目五花八門、包羅萬象，讓參觀者感受學生們的創造力，家長們也製作的多道特色料理和茶點供來賓們品嘗。

緊張刺激的大隊接力賽跑，更為運動會節目的注入動感，校長陳清濱表示，很高興在寒冷的天氣中，看到學生們仍充滿活力，運動健身。

(中時 )