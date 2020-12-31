一台載滿1000多箱米酒的大貨車行經瑞穗舞鶴山大彎道時，疑因過彎太急導致8成米酒掉落碎滿地，濃濃酒味讓公路清潔人員直呼「都快酒醉了」。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

陳姓駕駛開著一台載滿1000多箱米酒的大貨車準備送貨，沒想到今中午行經台9縣花蓮瑞穗鄉舞鶴山大彎道時，疑因閃後方來車導致貨物掉落，車上約8成米酒全摔落在地，粗估損失70萬；碎裂酒瓶和啤酒箱佔據車道，濃濃酒味讓公路清潔人員從中午清到現在「都快酒醉了」，南下車道目前封閉單線行駛，警方估計下午4點恢復雙線通車。

據了解，陳男駕駛一台載1000多箱米酒大貨車，今天中午從花蓮出發欲送往台東太麻里，行經台9線263.5k舞鶴山靠近東昇茶行附近的一處大彎道時，陳當時為了閃後方超車的轎車，疑因視線不佳不慎看到路邊草地，導致車子稍微不穩，車上約800多箱米酒全部摔碎在地，損失大概70萬元。

有民眾下午1點多行經該路段，見狀滿地碎裂酒瓶和啤酒箱佔據南下車道，上傳臉書社團呼籲要南下的用路人小心行車，並通報警方；經查陳男無酒駕情事，目前台9縣南下車道封閉改單線行駛，警方預計下午4點恢復雙線通車。

瑞穗鄉舞鶴山大彎道之前經常傳出類似事件，常有貨車因貨物未綁緊，因轉彎離心力導致貨物散落一地；警方呼籲，台9線為花蓮縣南下主要道路，來往車輛多，各型貨車上路前應詳細檢查貨物有無捆綁穩妥，且行經彎道應確實減速慢行。

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(中時 )