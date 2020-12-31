健保安全準備金明年底將低於1個月，依法將調漲費率。金保會11月完成審議後，明年的費率將訂在5.17％，回復至2010年的費率，對此，健保會委員、消基會副董事長吳榮達表示，雖然比預期的4.97％來的高，但也僅是回到馬政府時期的5.17％，但他也說，如果沒有其他配套，恐怕明年又要重新討論後年的健保費率。

全民健保1995年開辦，一般保險費率分別在2002、2010年2次調高，從4.25％調至4.55％，再調至5.17％。二代健保實施後，因加收補充保費，加上安全準備處於高水位，一般保險費率在2013年降至4.91％，2016年再調降，此後都維持4.69％。

消基會曾指出，至多只應回到4.91％或5.17％調降前的原費率，降低健保保費調漲對民眾及企業界的衝擊及負擔，「勉強接受」，吳榮達說，但如果調整至5.17％，沒有其他如部分負擔等配套，恐怕明年年底又要重新開會討論後年的費率。但後年為選舉年，是否會因為選舉而凍漲？他說，選舉是在年底，應該仍有調漲的可能性。

(中時 )