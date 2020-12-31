強寒颶風中告別2020 戴立綱：元旦小心瘋狗浪

「超強」冷空氣直衝而下，北部預估有創6度以下低溫之機率， 31日跨年夜至元旦凌晨，將可能創「入冬最低氣溫」紀錄，新北市政府消防局第三大隊為加強防範CO中毒，31日特地前往淡水捷運站進行「一氧化碳中毒防範宣導快閃」活動，除提醒大家留意家中長者與小孩的身體狀況，需注意保暖，更強調在家中使用瓦斯爐具及熱水器要注意室內通風，養成習慣，隨時防範CO中毒危害。

因氣候寒冷，民眾習慣將門窗緊閉，如果住家內瓦斯熱水器位置裝設不當，就容易造成一氧化碳中毒，新北市政府消防局呼籲，為預防一氧化碳中毒事件發生，應確實遵照「五要」原則：

跨年夜霸王冷氣團來臨 消防第三大隊宣導「防一氧化碳中毒」（消防局提供／戴上容新北傳真）

一、要保持環境的「通風」：避免安裝於室內廚房、浴室、陽臺加蓋或室內通風不良等處所使用。

二、要使用安全的「品牌」：應有CNS（國家標準）等檢驗合格標。

三、要選擇正確的「型式」：要針對環境選擇正確的型式，絕不可在密閉空間使用屋外式熱水器，以避免瓦斯燃燒不完全產生有毒的一氧化碳，使用時才不會造成危險。

四、要注意安全的「安裝」：僱用合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」。

五、要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，並由合格承裝業者聘用的技術士來處理。

新北市政府消防局第三大隊再次提醒如於密閉室內空間，連續多人或長時間使用燃氣熱水器，同時多人頭暈、嘔吐、四肢無力，要警覺可能是一氧化碳中毒，應立即開窗通風，嚴重者盡速送醫；另相關營業場所(例如火鍋店、燒烤店等)，也要注意瓦斯用火及通風安全。

(中時 )