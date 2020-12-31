由CMGE中手遊與有樂遊戲共同發行、金庸武俠最經典最為人所知的「射鵰三部曲」群俠大作《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》，今（31）日宣布將在台港澳展開事前預約活動！還原金庸經典劇情，超過百位知名武俠群集，親身體驗武林中的各種奇遇、各式門派絕學，就在《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》！玩家只要前往iOS與Google Play雙平台商店進行預約，即可領取史詩俠客，逐步累計預約人數還可獲得海量高級召喚令、香港台灣澳門專屬稱號頭像框三選一！

《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》是以水墨寫意畫風製作的回合制卡牌RPG手遊，從切磋交流中，從互動劇情中，忠實呈現上百位金庸經典俠客的風采；不只是新舊五絕、四大法王這些家喻戶曉的經典人物，漁樵耕讀、郭破虜等承先啟後的重要配角，也將完整呈現於此。這些記憶中不同經典的群俠，將在此，保有其最巔峰的武學實力，進行跨經典的對決，決定誰是真正的天下第一！

《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》水墨風卡牌RPG手遊，進行新一代華山論劍。

在匯聚了金庸經典的「射鵰三部曲」的新武俠世界之中，玩家們將扮演一位身懷絕技的少俠，因涉入九陰真經的爭奪，而被人用計暗算不幸重傷，在緊要時刻得神秘女掌櫃相救，並逐步邂逅不同的紅顏知己、經典群俠，自此開始一連串的武林奇遇。劇情將巧妙融合「射鵰三部曲」的人物與劇情，隨著故事進展，與郭靖、楊過、張無忌三代主角同場共鬥，自由決定劇情走向，你將決定這江湖，這些人的命運，將如何發展。在瞬息萬變、世事難料的武林中，玩家是否因各種機緣巧合改變了諸俠客的一生，或是影響武林排名、五絕之位，就等玩家一一去發掘了。

《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》中，三部曲主角郭靖、楊過、張無忌將有機會一同上陣殺敵。

目前《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》正在進行事前預約，只要預約就可以拿到稀有史詩俠客！初入江湖的你，究竟會遇到哪位傳奇人物前來相助？預約累計人數達100萬人，還可獲得高級招募令10張，召喚其他史詩俠客一齊助陣！喜愛金庸武俠作品的大俠們，快一起參加事前預約，千萬別錯過了這款揉合經典三部曲的跨時代群星大作！

《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》前往iOS與Google Play雙商店進行預約，即可領取史詩俠客！

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