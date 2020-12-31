新北市樹林區山佳社區發展協會長年關懷社區孤獨長者，每周舉辦鼓藝班、電腦資訊等課程供長者參與，協會今與樂山社區、原住民發展協進會一同舉辦老人據點結業式，許多長者帶著自己做的紅麴餅、雞腳等餐點來同樂，原民族、高齡長者也一同穿著特色服裝唱跳。

山佳社區理事長簡玉春表示，協會成立5年，都是志工自發營運，志工平日就會到社區各處發掘獨居老人，透過一人拉一人的方式，讓他們走出戶外，安排每周一至五不同的課程讓長者參加，除了有鼓藝班、電腦資訊班外，還有唱歌班、家政班；協會長者平均年齡雖在70歲以上，但學習熱情不減，目前已有200多人參與課程。

高齡90歲的楊阿嬤今在台上展現練習多月的舞蹈，她表示，自己未參加協會課程前，都是自己一個人在家帶孫子，每天生活一成不變，孫子長大後又是自己一人待在家，整個人很孤單，三餐也要自己處理，但自從參加課程後，結識了許多朋友，心情開朗許多。

樹林區長王坤南表示，山佳社區發展協會都走在最前線，社區獨老長者非常多，協會志工常會配合公所做問安、訪視，有時候長者沒來參加活動，志工或鄰居都會去了解他的狀況，尤其最近霸王寒流來襲，協會和區公所都會加強拜訪，贈送棉被、生活物品給長者，建立起社會聯繫網絡。

(中時 )