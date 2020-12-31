受到新冠肺炎變種病毒入侵影響，今年國內許多跨年活動都取消，交通部長林佳龍今天表示，因應許多活動調整，人潮與車流會與原先預期有所不同，交通部已據此重新調整疏運計畫。

明天就是元旦假期，林佳龍今天出席民生公共物聯網海纜觀測系統啟用典禮，會後受訪時表示，元旦連假將臨，為加強落實防疫和疏運分流，他已親自召開會議研擬未來連假期間各項疏運、防疫措施。

先前有幾個時段預計人潮和車流較多，但隨著有些跨年和元旦日出、升旗活動取消或規模縮小，林佳龍表示，我們也根據這些重新在作一些有關疏運計畫的調整。

因應大量人潮移動，特別是公共運輸方面，他說，未來將嚴格落實量體溫、戴口罩、提供消毒用的酒精等防疫措施，所有公共場所也會增加清掃的頻率。對一些大型活動也希望能落實實名制，目前各縣市政府活動也已縮小規模，希望防疫與疏運能同步落實。

在調整規劃方面，林佳龍表示，一方面是國境管制加嚴，特別是轉機部分涉及到的航運都已做配套，由於防疫車隊、防疫旅館需求會增加，目前規劃以增加1萬間房間為目標，提供未來可以做檢疫使用，另一方面，連假期間易壅塞的瓶頸路段，也希望大家能多掌握即時路況，並參考交通部的分流措施。

過去宜花東是連假最塞的地方，林佳龍表示，國五過去疏運有效的措施會繼續精進，也會加強延長大客車專用道，呼籲民眾多搭乘大眾交通運輸，南部從高雄到台東鐵路電氣化已完成，並增加班次，客運也有優惠票價，並結合在地轉乘接駁，希望民眾能多利用，由南部進出花東地區。

(中時 )