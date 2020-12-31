民生公共物聯網海纜觀測系統今天啟用，蔡英文總統今天表示，政府的責任，就是要高瞻遠矚。這項觀測系統未來可以多爭取到10秒以上的地震預警時間，及20到30分鐘的海嘯預警時間，有更多機會降低損害，讓民眾的生命財產更有保障。

蔡英文總統今天出席海纜觀測系統啟用典禮。首先參觀「民生公共物聯網特展」，並聽取有關地震、水資源、空氣品質、防救災，4個民生領域的物聯網系統介紹。

雖然2020年是一個不平靜的一年，疫情也為全世界帶來許多重要挑戰。但蔡英文表示，臺灣這次防疫工作的成果，受到國際的肯定跟矚目，最重要的原因，就是整個執政團隊能夠「超前部署」。

她認為，政府的責任，就是要看得遠，也就是高瞻遠矚，所有國家政策都應該在一開始就盤點資源、檢視問題，在以國家長期發展，與人民需求為最大的前提之下，提早因應，並且做出整體而且通盤的規劃。所以，政府在2017年，以編列特別預算的方式，提出「前瞻基礎建設計畫」，就是要為臺灣未來30年的長遠發展，打下最重要的基礎。

「海纜觀測系統」是前瞻數位建設項目下「民生公共物聯網計畫」中的重要項目，該計畫集結科技部、交通部、環保署、經濟部、內政部及農委會等跨部會，她感謝各部會同仁的辛勞，以及行政院科技會報辦公室和科技部，協助統整這個跨部會重大計畫的推動和執行。

今天啟用的「海纜觀測系統」，擴建超過600公里長的海纜．蔡英文表示，透過這段電纜，可以多爭取到10秒以上的地震預警時間，以及20到30分鐘的海嘯預警時間，可以有更多機會降低損害，也讓民眾的生命跟財產安全更有保障。此外，「海纜觀測系統」也能帶動海洋科技以及相關產業的成長，尤其是這些重要的預警資訊，也能提供給其他國家，對國際社會做出貢獻。

明天就是2021年的第一天，她也提到明天起也是「民生公共物聯網」下階段計畫的開始，希望各部會同仁和業界先進能夠共同合作，持續深化數據應用跟產業開展，共同為臺灣創造更大的效益。

(中時 )