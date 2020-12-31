金管會31日宣布開放銀行第二階段的首波核准名單，第一組是華南銀、元大銀、中信銀、兆豐銀、第一銀、國泰世華銀等六家銀行，與TSP（第三方服務業者）即集保公司的集保e存摺合作；第二組是遠東銀與TSP業者遠傳電信合作，將銀行存款等資訊放在集保或遠傳電信的平台上，供客戶一站式查詢。

銀行局副局長黃光熙表示，開放銀行即是鼓勵銀行進行異業合作，以前銀行客戶是透過一家一家網銀去查自己的帳戶資訊，可能還要拿筆記下來，現在透過TSP平台，可讓客戶方便查詢，馬上可以知道相關帳戶資訊與存款餘額、交易紀錄等。

黃光熙表示，開放銀行第二階段有二大好處，第一是改變消費者習慣，可透過平台一站式查詢，第二是提供歷史交易訊息，過去要跟銀行申請舊的帳單，未來只要透過TSP，馬上可以提供歷史帳單讓消費者更習慣使用這樣的工具，黃光熙表示開放銀行是國際發展的趨勢，金管會亦鼓勵銀行與TSP業者合作。

首波核准名單，第一團是消費者若有六家銀行網路或行動銀行的客戶，同時也是集保e存摺會員，在首次連結及身份驗證後，未來三個月內即可登入集保平台後，一次查詢自己在六家銀行的台幣、外幣活存與定存餘額；交易明細資料查詢等。

第二團是金管會在12月9月核准遠東銀行與遠傳電信合作，消費者只要是遠銀的網銀或行動銀行客戶，同時也是遠傳電信APP會員，即可登錄遠傳電信，查詢自己在遠銀的台幣及外幣活存、定存餘額、及相關交易明細資料；查詢信用卡當期與歷史帳單。

開放銀行第二階段主要還是消費者自行查詢資訊，並沒有開放TSP業者或其他業者延伸運用；開放銀行第一階段則是開放25家金融機構與7家TSP業者合作，消費者可一次查詢各銀行的公開資訊，如存款利率等。

(工商 )