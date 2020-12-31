美國在台協會（AIT）今天臉書發布2020年度回顧影片，影片中剪輯了AIT處長酈英傑與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等五都市長的合照，偏偏獨缺日前「突襲」萊豬進口議題的台中市長盧秀燕。

酈英傑在影片中表示：「我常說，將美國和台灣緊密連結在一起的，其實是美台人民與人民之間的情誼。過去這一年，對整個國際社會來說，都是充滿挑戰的一年；因此，我特別感謝那些讓我的生活變得更美好、讓美台關係變得更茁壯的許多朋友。」

酈英傑指出，這一年來，我們一起合作，一起歡慶，一起哀悼，也一起取得許多成就。儘管我們不見得對每件事的看法都相同，我們仍然在相互尊重與共享價值觀所奠定的堅實基礎上，繼續尋找共通之處，並且追求美台的共同利益。我期待在2021年看到美台關係繼續成長茁壯。祝大家新年快樂。

盧秀燕日前會見酈英傑時表示，台中市訂有法律，規定豬肉不可含萊劑，民意也支持，每個國家須守護國家利益，遵從人民的聲音。當晚AIT發表聲明表示，政治人物散播不實資訊，引發毫無根據的焦慮，無益於所有人。

(中時 )